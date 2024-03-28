Haber Tarihi: 28 Mart 2024 13:38 - Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024 13:38

Ben Efsaneyim 2 Ne Zaman Çıkacak? Will Smith Açıkladı

Will Smith'in başrolünde yer aldığı 2007 yapımı kült film Ben Efsaneyim'in devam filmi olan Ben Efsaneyim 2'nin vizyon tarihi merakla bekleniyor. Peki, Ben Efsaneyim 2 ne zaman çıkacak?

Ben Efsaneyim 2 Ne Zaman Çıkacak? Will Smith Açıkladı
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Filmin ilk olarak 2020 yılında vizyona girmesi planlanırken, COVID-19 pandemisi nedeniyle çekimler ertelendi. Son olarak Will Smith'ten gelen bir açıklamaya göre filmin 2024 yılında vizyona girmesi bekleniyor.

Ben Efsaneyim 2'nin Konusu Ne Olacak?

İlk filmin üzerinden 30 yıl geçtikten sonra geçen Ben Efsaneyim 2'de Robert Neville'in hayatta kaldığı ve New York'ta yeni bir insan kolonisi kurduğu biliniyor. Ancak bu koloni, virüsten mutasyona uğrayan ve daha da güçlenen zombiler tarafından tehdit ediliyor. Neville ve koloninin diğer üyeleri, hayatta kalmak için zombilerle mücadele etmek zorunda kalacak.

Ben Efsaneyim 2'nin Oyuncuları Kimler?

Will Smith'in Robert Neville rolüne geri döneceği Ben Efsaneyim 2'nin kadrosunda Michael B. Jordan, Naomie Harris ve Yahya Abdul-Mateen II gibi isimler de yer alıyor.

Ben Efsaneyim 2'nin Fragmanı Yayımlandı mı?

Filmin ilk fragmanı 2023 Aralık ayında yayınlandı. Fragman, zombilerle dolu bir New York'ta hayatta kalmaya çalışan Neville'in mücadelesini gösteriyor.

Ben Efsaneyim 2'yi Nereden İzleyebiliriz?

Filmin vizyona girmesiyle birlikte sinemalarda izleyebileceğiz. Filmin, vizyona girdikten sonra dijital platformlarda da yayınlanması bekleniyor.
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