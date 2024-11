bein sports 1 link, Beşiktaş Göztepe maçı canlı izle

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI CANLI, TIKLA

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Göztepe Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Beşiktaş ile Göztepe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Malmö ve RAMS Başakşehir müsabakalarında forma giyemeyen Ciro Immobile'nin tedavisi tamamlandı. Son iki antrenmanda takımla çalışan golcü futbolcunun maç kadrosunda yer alması bekleniyor. İtalyan oyuncu, bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde çıktığı 10 maçta 8 gol kaydetti.Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi, Göztepe maçında forma giyemeyecek. Kubilay Kanatsızkuş'un sakatlığının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte Doğan Erdoğan'ın durumu kontrollerin ardından belli olacak.Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte üçer sarı kartı olan Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile, kart görmeleri durumunda 14. haftada Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, ligde geride kalan 56 müsabakada 10 galibiyet, 16 beraberlik ve 30 yenilgi yaşadı. Filelere 51 gol bırakan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 92 gol gördü. Göztepe, deplasmandaki 28 maçta ise 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı.Beşiktaş, Göztepe ile oynadığı son 4 lig maçını da kazandı.Süper Lig'de son 3 maçında galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş (1B-2M), zorlu bir fikstürle dönmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, milli arada hem savunma hem de hücumda son dönemde yaşanan eksiklikleri ekibiyle birlikte gidermenin yollarını aradı. Göztepe maçıyla çıkışa geçmeyi hedeflerken Hollandalı çalıştırıcı da kendisine karşı taraftarlar nezdindeki güven eksikliğini yeniden güçlendirmek istiyor. Bronckhorst, son oynanan Başakşehir maçında, "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?" tezahüratlarına maruz kalmıştı.Siyah-beyazlı takım, bugün evinde Göztepe'yi ağırlayacak, ardından gelecek hafta Avrupa Ligi'nde Macaristan'da Maccabi Tel Aviv ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe sınavı öncesi son provasını Hatayspor ile yapacak olan Beşiktaş'ta derbi dahil oynanacak maçların kazanılıp yeniden umutlanarak zirve yarışına girebilme şansı elde edilmesi amaçlanıyor. Aksi durumda istenmeyen tablolar çıkacağı düşünülüyor. Son dönemde sık tartışılan Giovanni van Bronckhorst'a, başkan Arat destek verirken arkasında olduğunu ifade etmişti.Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Salih Uçan ile yaz transfer döneminde Karagümrük'ten kadroya dahil edilen Can Keleş, daha fazla süre bulmak için idmanlarda sıkı tempoda çalışıyor. Salih, milli arada İstanbul'da kalırken izin günlerini de tesiste geçirdi. Can da fiziksel gücünü artırırken, fazlalıklarından da kurtuldu. Salih bu sezon sadece 48 dakika oynarken, Can Keleş ise 19 dakika görev aldı. İki oyuncu da hocalarından kendilerini gösterebilmek adına maçlarda daha fazla süre bekliyor. Taraftarlar da bu iki ismin forma şansı bulmaması noktasında Giovanni van Bronckhorst'a eleştiriler yöneltiyor.Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, sezona fırtına gibi giriş yapsa da son haftalarda duruldu. 31 yaşındaki futbolcu, 5 maçta 4 gol-3 asistle harika bir başlangıca imza attı ancak sonrasındaki 13 karşılaşmada ağları sadece 1 kez sarstı ve 1 de asist üretebildi. Portekizli yıldızın mevkisiyle çok fazla oynanması, üzerine yük binmesi ve çevresindeki futbolcuların da sürekli değişmesi performansını düşürdü. Eylül, Ekim ve Kasım aylarındaki maçlarda sadece Konyaspor fileleriri havalandıran Rafa, asisti ise Lyon maçında kaydetti. Teknik ekibe bu dönemde eleştiriler de çok arttı. Milli arada antrenmanlarda deneyimli isimle özel olarak ilgilenildi. Oyuncunun yeniden çıkış yakalaması ve takımın organizasyonunu üstlenmesi istendi.Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün sahasında Göztepe ile son derece kritik bir puan mücadelesine çıkacak. Milli ara öncesi oynadığı son üç maçta Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olurken, Başakşehir ile berabere kalan Kartal bugün mutlaka kazanmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı takım taraftarının önünde çıkacağı zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes almanın hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, oyuncularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda maçın önemine vurgu yaparken uyarılarda bulundu. Son 3 maçta 8 puan kaybettiklerinin altını çizen Hollandalı çalıştırıcının, "Milli ara öncesi Avrupa Ligi'nde çok önemli iki galibiyet aldık ancak ligde istediğimiz sonuçları elde edemedik. Özellikle son 3 karşılaşmada taraftarımıza büyük hayal kırıklığı yaşattık. Göztepe ile oynayacağımız maçta kötü gidişata son vererek onları mutlu etmeliyiz" diye konuştuğu aktarıldı. Giovanni van Bronckhorst, Paulista ve Rashica'dan sonra sakatlığı düzelen Immobile'nin takıma dönmesinin önemine de değindi. Muçi dışında ideal kadroyla maça çıkacaklarını dile getiren siyah-beyazlı hocanın, "Her zamanki gibi topa sahip olarak agresif oyunla pozisyonlar bulmaya çalışacağız. İlk dakikadan itibaren kazanma isteğimizi sahaya yansıtmalıyız. Göztepe güçlü bir takım ancak kendi futbolumuzu oynarsak kazanırız" ifadelerini kullandığı belirtildi.Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Erkan Engin görev yapacak. Mücadeleyi beIN Sports 1 naklen yayınlayacak.Mert; Svensson, Paulista, Uduokhai, Masukau; Gedson, Ndour; Rashica, Rafa Silva, Joao Mario; SemihLis; Taha, Heliton, Bokele; Djalma, Ahmet Ildız, Solet, Ogun Bayrak; Tijanic; Romulo, David Datro FofanaLigde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarlarının önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 21 toplayan siyah-beyazlı ekip 5. sırada yer alıyor.Lige verilen aradan önce konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, haftaya 18 puanla 6. sırada girdi. Dış sahada galibiyeti bulunmayan 4 takımdan biri konumundaki Göztepe, 5 deplasman maçında 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.