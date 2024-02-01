Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Şubat 2024 (e-Devlet)

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Milli Savunma Bakanlığından " Sınıflandırma sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle beraber sonuç sorgulama işlemleri yapabilecek.

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

a. Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,

b. Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,

c. Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,

ç. Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarının ölümü,

d. Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,

e. Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.

Milli Savunma Bakanlığı, şubat ayı askerlik sevk yerleri takvimini duyurdu. Yapılan açıklama, "Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ile şubat celp dönemi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?" Sorularını gündeme getirdi. Yükümlüler, e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile celp dönemlerini öğrenebilecek. İşte MSB ile 2024 şubat celp dönemi tarihleri...Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya sonrasında, şubat ayı askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.MSB'nin yaptığı açıklama şu şekilde;"Şubat 2024 sınıflandırma sonuçlarının 01 Şubat 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir."Buna göre; Şubat ayı askerlik yerleri 1 Şubat 2024 tarihinde erişime açılacak.Er adayları celp dönemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır;- Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 08 Şubat 2024- Er (2'nci Grup) 07 Mart 2024- Er (3'üncü Grup) 18 Nisan 20246. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.7.Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.9. Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.10. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.