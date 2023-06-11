BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 | Bedelli askerlik ücreti ne kadar, düşer mi, kaç gün?

Bedelli askerlik ücreti ve ödeme tarihleri askerlik görevini bedelli olarak yapmayı düşünenlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak-Temmuz dönemine ilişkin bedelli askerlik ücretini yayınladığı genelgeyle duyurmuştu. Peki, "Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL, son ödeme tarihi ne zaman?" İşte Milli Savunma Bakanlığı 2023 bedelli askerlik ücreti ve ödeme tarihleri...2023 yılı zamlı bedelli askerlik ücreti belli oldu. 2023 yılının Ocak - Temmuz aylarında ödenecek bedelli askerlik tutarı 104.084,16 TL lira olarak belirlendi.Yükümlünün yoklaması yoksa, e-Devlet'ten veya askerlik şubesinden başvurusunu gerçekleştirecek. Ardından aile hekiminde sağlık muayenesi yaptırarak 'Askerliğe elverişli' sağlık raporunu alması gerekiyor.Yükümlünün yoklaması varsa da e-Devlet ve askerlik şübesinden askerlik hizmet tercih başvurusunu yapabilecek. Aile hekiminde sağlık muayenesi yaptırarak 'Askerliğe elverişli' sağlık raporunu alacak.Sonrasında e-Devlet veya askerlik şubesinden celp tercihini gerçekleştirecek ve ödeme işlemine geçecek. Ödeme, MSB'de belirtilen bankalardan yapılacak.Milli Savunma Bakanlığının sitesinde yer alan açıklama şöyle :" 1. Hazine ve Maliye Bakanlığının 13 Ocak 2023 tarihli ve "Mali ve Sosyal Haklar" konulu Genelgesi ile 01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 0,433684 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 0,433684 (memur aylık katsayısı) =104.084,16 TLEk Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 0,433684 x 1 = 1.517,89 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanacaktır.7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar tek seferde ödeniyor- ve taksit yapılmıyor.Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.Başvuruda bulunan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.