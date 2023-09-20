Bayern Münih Manchester United maçı canlı Exxen Spor izle | Bayern Münih - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih - Manchester United karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bayern Münih - Manchester United maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.Bayern Münih, Almanya Bundesliga'da oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kalmıştı.Manchester United ise İngiltere Premier Lig'de kendi sahasında Brighton'a 3-1 mağlup olmuştu.19:45 Real Madrid-Union Berlin19:45 Galatasaray-Kopenhag22:00 Bayern Münih-Manchester United22:00 Benfica-RB Salzburg22:00 Braga-Napoli22:00 Arsenal-PSV22:00 Sevilla-Lens22:00 Real Sociedad-İnter