Bayern Münih Manchester United maçı canlı Exxen Spor izle | Bayern Münih - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih - Manchester United karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bayern Münih - Manchester United maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.
BAYERN MÜNİH - MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI İZLE BAYERN MÜNİH - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak. BAYERN MÜNİH - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Bayern Münih, Almanya Bundesliga'da oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kalmıştı.
Manchester United ise İngiltere Premier Lig'de kendi sahasında Brighton'a 3-1 mağlup olmuştu. 20 EYLÜL MAÇ PROGRAMI
19:45 Real Madrid-Union Berlin
19:45 Galatasaray-Kopenhag
22:00 Bayern Münih-Manchester United
22:00 Benfica-RB Salzburg
22:00 Braga-Napoli
22:00 Arsenal-PSV
22:00 Sevilla-Lens
22:00 Real Sociedad-İnter
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