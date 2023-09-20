Haber Tarihi: 20 Eylül 2023 14:51 - Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 14:51

Bayern Münih Manchester United maçı canlı Exxen Spor izle | Bayern Münih - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih - Manchester United maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Bayern Münih - Manchester United maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında kendi sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Şifresiz olarak Exxen Spor'dan canlı izlenebilecek olan Bayern Münih - Manchester United maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Bayern Münih - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bayern Münih - Manchester United maçı canlı izleme detayları

Bayern Münih Manchester United maçı canlı Exxen Spor izle | Bayern Münih - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Bayern Münih - Manchester United karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bayern Münih - Manchester United maçı Bein Sports  ekranlarında canlı yayınlanacak.
BAYERN MÜNİH - MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI İZLE



BAYERN MÜNİH - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BAYERN MÜNİH - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'da oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kalmıştı.

Manchester United ise İngiltere Premier Lig'de kendi sahasında Brighton'a 3-1 mağlup olmuştu.

20 EYLÜL MAÇ PROGRAMI


19:45 Real Madrid-Union Berlin
19:45 Galatasaray-Kopenhag
22:00 Bayern Münih-Manchester United
22:00 Benfica-RB Salzburg
22:00 Braga-Napoli
22:00 Arsenal-PSV
22:00 Sevilla-Lens
22:00 Real Sociedad-İnter

 

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