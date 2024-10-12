Ballon d'Or 2024 ne zaman? Ballon d'Or adayları

Ballon d'Or ödül töreni için heyecanlı geri sayım başladı. Bellingham, Ruben Dias, Emiliano Martinez, Erling Haland, Toni Kroos, Rodri, Harry Kane Ademola Lookman, Florian Wirtz, Mats Hummels, Dani Olmo gibi oyuncular, En İyi Erkek Futbolcu kategorisinde aday gösterildi. 2003 yılından beri ilk kez futbolun efsaneleri Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi Ballon d'Or ödülüne aday gösterilmedi. Messi, Ballon d'Or'u 8 kez kazanarak bu ödülü en çok alan oyuncu olurken en yakın takipçisi Ronaldo ise bu ödülü 5 kez kazandı. Peki Ballon d'Or ödül töreni 2024 ne zaman? İşte, ödül törenine ilişkin detaylar…
BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ 2024 NE ZAMAN?
Ballon d'Or ödül töreni bu yıl 28 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek. En İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp, Erkeklerde En İyi Kulüp kategorilerinde ödüller dağıtılacak.
MESSİ VE RONALDO LİSTEDE YER ALMADI
2003 yılından beri ilk kez futbolun efsaneleri Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo ve Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, bu yılki Altın Top adayları arasında yer almadı. Galatasaray'ın İtalya'nın Napoli takımından kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen de geçen yıl listede yer alırken bu yıl adaylar arasında bulunmuyor.
Messi, Ballon d'Or'u 8 kez kazanarak bu ödülü en çok alan oyuncu olurken en yakın takipçisi Ronaldo ise bu ödülü 5 kez kazanmıştı.
BALLON D'OR ADAYLARI
Jude Bellingham
Ruben Dias
Phil Foden
Federico Valverde
Emiliano Martinez
Artem Dovbyk
Erling Haland
Nico Williams
Toni Kroos
Granit Xhaka
Vinicius Junior
Mats Hummels
Florian Wirtz
Martin Odegaard
Dani Olmo
Rodri
Harry Kane
Declan Rice
Vitinha
Cole Palmer
Dani Carvajal
Lamine Yamal)
Bukayo Saka
Hakan Çalhanoğlu
William Saliba
Kylian Mbappe
Lautaro Martinez
Ademola Lookman
Antonio Rüdiger
Alejandro Grimaldo
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