Haber Tarihi: 12 Ekim 2024 18:37 - Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024 18:37

Ballon d'Or 2024 ne zaman? Ballon d'Or adayları

Futbol dünyasının en önemli ödüllerinde adaylar belli oldu. France Football dergisi tarafından 1956 yılından itibaren her yıl düzenlenen organizasyonda bu yıl İnter forması giyen A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'da adaylar arasında yer aldı. Ballon d'Or ödül töreninde En İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp, Erkeklerde En İyi Kulüp kategorilerinde ödüller dağıtılacak. Peki Ballon d'Or ödül töreni ne zaman düzenlenecek? İşte, Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen futbolcular…

Ballon d'Or 2024 ne zaman? Ballon d'Or adayları
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Ballon d'Or ödül töreni için heyecanlı geri sayım başladı. Bellingham, Ruben Dias, Emiliano Martinez, Erling Haland, Toni Kroos, Rodri, Harry Kane Ademola Lookman, Florian Wirtz, Mats Hummels, Dani Olmo gibi oyuncular, En İyi Erkek Futbolcu kategorisinde aday gösterildi. 2003 yılından beri ilk kez futbolun efsaneleri Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi Ballon d'Or ödülüne aday gösterilmedi. Messi, Ballon d'Or'u 8 kez kazanarak bu ödülü en çok alan oyuncu olurken en yakın takipçisi Ronaldo ise bu ödülü 5 kez kazandı. Peki Ballon d'Or ödül töreni 2024 ne zaman? İşte, ödül törenine ilişkin detaylar…

BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ 2024 NE ZAMAN?

Ballon d'Or ödül töreni bu yıl 28 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek. En İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp, Erkeklerde En İyi Kulüp kategorilerinde ödüller dağıtılacak.

MESSİ VE RONALDO LİSTEDE YER ALMADI

2003 yılından beri ilk kez futbolun efsaneleri Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo ve Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, bu yılki Altın Top adayları arasında yer almadı. Galatasaray'ın İtalya'nın Napoli takımından kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen de geçen yıl listede yer alırken bu yıl adaylar arasında bulunmuyor.

Messi, Ballon d'Or'u 8 kez kazanarak bu ödülü en çok alan oyuncu olurken en yakın takipçisi Ronaldo ise bu ödülü 5 kez kazanmıştı.

BALLON D'OR ADAYLARI

Jude Bellingham

Ruben Dias

Phil Foden

Federico Valverde

Emiliano Martinez

Artem Dovbyk

Erling Haland

Nico Williams
Toni Kroos

Granit Xhaka

Vinicius Junior

Mats Hummels

Florian Wirtz

Martin Odegaard

Dani Olmo

Rodri

Harry Kane

Declan Rice

Vitinha

Cole Palmer

Dani Carvajal

Lamine Yamal)

Bukayo Saka

Hakan Çalhanoğlu

William Saliba

Kylian Mbappe

Lautaro Martinez

Ademola Lookman

Antonio Rüdiger

Alejandro Grimaldo
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