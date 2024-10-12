Ballon d'Or 2024 ne zaman? Ballon d'Or adayları

Ballon d'Or ödül töreni için heyecanlı geri sayım başladı. Bellingham, Ruben Dias, Emiliano Martinez, Erling Haland, Toni Kroos, Rodri, Harry Kane Ademola Lookman, Florian Wirtz, Mats Hummels, Dani Olmo gibi oyuncular, En İyi Erkek Futbolcu kategorisinde aday gösterildi. 2003 yılından beri ilk kez futbolun efsaneleri Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi Ballon d'Or ödülüne aday gösterilmedi. Messi, Ballon d'Or'u 8 kez kazanarak bu ödülü en çok alan oyuncu olurken en yakın takipçisi Ronaldo ise bu ödülü 5 kez kazandı. Peki Ballon d'Or ödül töreni 2024 ne zaman? İşte, ödül törenine ilişkin detaylar…

Ballon d'Or ödül töreni bu yıl 28 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek. En İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp, Erkeklerde En İyi Kulüp kategorilerinde ödüller dağıtılacak.

2003 yılından beri ilk kez futbolun efsaneleri Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo ve Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, bu yılki Altın Top adayları arasında yer almadı. Galatasaray'ın İtalya'nın Napoli takımından kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen de geçen yıl listede yer alırken bu yıl adaylar arasında bulunmuyor.

Messi, Ballon d'Or'u 8 kez kazanarak bu ödülü en çok alan oyuncu olurken en yakın takipçisi Ronaldo ise bu ödülü 5 kez kazanmıştı.

Jude Bellingham

Ruben Dias

Phil Foden

Federico Valverde

Emiliano Martinez

Artem Dovbyk

Erling Haland

Nico Williams

Toni Kroos

Granit Xhaka

Vinicius Junior

Mats Hummels

Florian Wirtz

Martin Odegaard

Dani Olmo

Rodri

Harry Kane

Declan Rice

Vitinha

Cole Palmer

Dani Carvajal

Lamine Yamal)

Bukayo Saka

Hakan Çalhanoğlu

William Saliba

Kylian Mbappe

Lautaro Martinez

Ademola Lookman

Antonio Rüdiger

Alejandro Grimaldo