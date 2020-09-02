Bakan Koca: "Maçlar, ilk yarıda seyircisiz olsun!"

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de liglerin ilk yarısı boyunca maçların seyircisiz oynanması konusunda Bilim Kurulu'nun öneride bulunduğunu duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Bakan Koca: 'Maçlar, ilk yarıda seyircisiz olsun!'
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02 Eylül 2020 20:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de futbol liglerinin ilk yarısı boyunca maçların seyircisiz oynanması yönünde öneride bulunduklarını açıkladı.

İşte Fahrettin Koca'nın açıklaması:

"Futbolla ilgili Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Bu dönemde belli bir döneme kadar veya ilk yarısı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı. Yaklaşımımız budur."

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