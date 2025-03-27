Bahçeşehir Koleji, EuroCup'ta final için sahaya çıkacak

EuroCup yarı final serisinin ikinci maçında Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, cuma günü İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Gran Canaria Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
Bahçeşehir Koleji, serinin İstanbul'da oynanan ilk maçında rakibine 74-66 üstünlük kurarak 1-0 öne geçti. İstanbul temsilcisi, sahadan galibiyetle ayrılması halinde seriyi 2-0 kazanacak ve finale yükselecek.
Gran Canaria'nın Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etmesi durumunda ise yarı final serisi 3. ve son müsabakaya taşınacak. Seride eşitlik sağlanması halinde 2 Nisan'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadelenin kazananı, adını finale yazdıracak.
İki takım, bu sezon 4. kez karşı karşıya gelecek. İspanya'da oynanan maçı Dreamland Gran Canaria 66-63 kazanırken, İstanbul'da yapılan müsabakalardan ise Bahçeşehir Koleji 73-65 ve 74-66'lık skorlarla galip ayrıldı.
Gran Canaria Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
Bahçeşehir Koleji, serinin İstanbul'da oynanan ilk maçında rakibine 74-66 üstünlük kurarak 1-0 öne geçti. İstanbul temsilcisi, sahadan galibiyetle ayrılması halinde seriyi 2-0 kazanacak ve finale yükselecek.
Gran Canaria'nın Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etmesi durumunda ise yarı final serisi 3. ve son müsabakaya taşınacak. Seride eşitlik sağlanması halinde 2 Nisan'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadelenin kazananı, adını finale yazdıracak.
İki takım, bu sezon 4. kez karşı karşıya gelecek. İspanya'da oynanan maçı Dreamland Gran Canaria 66-63 kazanırken, İstanbul'da yapılan müsabakalardan ise Bahçeşehir Koleji 73-65 ve 74-66'lık skorlarla galip ayrıldı.