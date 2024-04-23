Haber Tarihi: 23 Nisan 2024 12:53 - Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024 12:53

Bahar dizisi bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? Bahar hangi gün, bu akşam yayınlanacak mı? SHOW TV yayın akışı 23 Nisan 2024

Bahar dizisi ile ilgili araştırmalar başladı. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmasından dolayı diziler ile ilgili araştırma başladı. İzleyiciler Bahar bugün var mı, yok mu sorularına cevap arıyor. Aynı zamanda Bahar yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı merak konusu. Bahar dizisi bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? Bahar hangi gün, bu akşam yayınlanacak mı? SHOW TV yayın akışı 23 Nisan 2024

Bahar dizisi bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? Bahar hangi gün, bu akşam yayınlanacak mı? SHOW TV yayın akışı 23 Nisan 2024
Abone Ol
Salı akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen Bahar dizisi büyük ilgi görüyor. Bugün resmi tatil olmasından dolayı gündeme gelen Bahar dizisi bugün var mı, yok mu? Oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla sevilen Bahar dizisi 23 Nisan Salı yayınlanacak mı? İşte SHOW TV'nin bugüne ait yayın akışı...

BAHAR DİZİSİ BUGÜN VAR MI?

Bahar 10. yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 23 NİSAN 2024 SALI

08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

BAHAR DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Bahar, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 13 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Atasay Koç'un kaleme aldığı, başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Türk yapımı medikal, komedi dizisidir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler açık mı? 2024 Gündem Eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler açık mı? 2024
Altay'da Onur Efe gözden düştü Spor Toto 1. Lig Altay'da Onur Efe gözden düştü
UEFA'dan Halil Umut Meler kararı! Galatasaray UEFA'dan Halil Umut Meler kararı!
Fatih Karagümrük kupada Trabzonspor deplasmanında Türkiye Kupası Fatih Karagümrük kupada Trabzonspor deplasmanında
Muçi'de hedef gollere devam etmek Beşiktaş Muçi'de hedef gollere devam etmek
Trabzonspor'da yeni hedef John Lundstram Trabzonspor Trabzonspor'da yeni hedef John Lundstram
Nathan Redmond, Premier Lig'de kayıp! Beşiktaş Nathan Redmond, Premier Lig'de kayıp!
Süleyman Hurma: 'Süper Lig tescil edilmeyebilir!' Fatih Karagümrük Süleyman Hurma: "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
Mauro Icardi'nin gol atamadığı sadece 3 takım var! Galatasaray Mauro Icardi'nin gol atamadığı sadece 3 takım var!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Süleyman Hurma: "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
2
Bülent Uygun: "Onun bunun çocukları!"
3
Galatasaray'da yeni kaptan: Abdülkerim Bardakcı
4
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!
5
Mehmet Büyükekşi toplantıyı terk etti
6
UEFA'dan Halil Umut Meler kararı!
7
Arda Turan, Beşiktaş'ın yıldızını istiyor!

SON HABERLER

yukarı ok