Bahar dizisi bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? Bahar hangi gün, bu akşam yayınlanacak mı? SHOW TV yayın akışı 23 Nisan 2024

Salı akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen Bahar dizisi büyük ilgi görüyor. Bugün resmi tatil olmasından dolayı gündeme gelen Bahar dizisi bugün var mı, yok mu? Oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla sevilen Bahar dizisi 23 Nisan Salı yayınlanacak mı? İşte SHOW TV'nin bugüne ait yayın akışı...



BAHAR DİZİSİ BUGÜN VAR MI?



Bahar 10. yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek.



SHOW TV YAYIN AKIŞI 23 NİSAN 2024 SALI



08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk



BAHAR DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER



Bahar, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 13 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosunu Ayça Üzüm ve Atasay Koç'un kaleme aldığı, başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Türk yapımı medikal, komedi dizisidir.



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