Haber Tarihi: 27 Ocak 2023 13:16 - Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 13:16

Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü tarihi

"2023 Babalar Günü ne zaman sorusu" babalar gününde babasına süprriz yapmak kişiler tarafından merak ediliyor. İlk olarak 1910'da kutlanan ve o günden bu yana aralarında Türkiye'nin de bulunduğu onlarca ülkede her yıl Babalar günü kutlanıyor. Peki, 2023 Babalar Günü ne zaman?

Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü tarihi
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Haziran ayının üçüncü haftası kutlanan Babalar Günü'nün 2023 yılında ne zaman, hangi tarihe denk geleceği merak edilmeye başladı. Babaları için o güne özel program yapmak isteyen çocuklar, planlarına erkenden yön vermek adına tarih sorgulamalarına hız verdi. İşte, 2023 Babalar Günü'nün kutlanacağı tarih...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Babalar Günü Haziran ayının üçüncü haftası yani 18 Haziran 2023 Pazar günü kutlanacak.

Babalar Günü mesajları
Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım. Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla… Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Biricik babamsın. Seni çok seviyorum. Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.
Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım. Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Babalar Günü hediye fikirleri

*Kişisel bakımına özen gösteren babalar için traş seti ve parfüm iyi bir seçenek olabilir.

*Teknoloji ile yakından ilgilenen babalar için cep telefonu ve tablet iyi bir seçim olabilir.

 *Klasik hediyelerden vazgeçemeyenler için gömlek ve pantolon alternatifler arasında.
*Erkeklerin vazgeçilmezi ayakkabı ve şık bir saat babanız için güzel bir hediye.


 

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