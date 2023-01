Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü tarihi

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Biricik babamsın. Seni çok seviyorum. Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

*Klasik hediyelerden vazgeçemeyenler için gömlek ve pantolon alternatifler arasında.

Haziran ayının üçüncü haftası kutlanan Babalar Günü'nün 2023 yılında ne zaman, hangi tarihe denk geleceği merak edilmeye başladı. Babaları için o güne özel program yapmak isteyen çocuklar, planlarına erkenden yön vermek adına tarih sorgulamalarına hız verdi. İşte, 2023 Babalar Günü'nün kutlanacağı tarih...Babalar Günü Haziran ayının üçüncü haftası yani 18 Haziran 2023 Pazar günü kutlanacak.Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım. Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım. Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.*Kişisel bakımına özen gösteren babalar için traş seti ve parfüm iyi bir seçenek olabilir.*Teknoloji ile yakından ilgilenen babalar için cep telefonu ve tablet iyi bir seçim olabilir.*Erkeklerin vazgeçilmezi ayakkabı ve şık bir saat babanız için güzel bir hediye.