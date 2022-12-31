Aslıhan Malbora kimdir, hangi dizide oynadı, kaç yaşında

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının konuklarından biri başarılı oyuncu Aslıhan Malbora oldu. Enerjisiyle ülkemizin sevilen isimlerinden olan Aslıhan Malbora'nın hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Afyonkarahisar'da tamamladı. Yükseköğrenimine devam etmek için 2012 yılında İstanbul'a giderek İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü. Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu.Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. Akademi 35.5 Sanat Evi'nde bir yıl temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri aldı.Oyunculuğa 2017 yılında yayımlanan Seven Ne Yapmaz dizisinde canlandırdığı Zeynep rolü ile başladı. Kalbimin Sultanı (2018) Saliha Sultan karakterini, Her Yerde Sen (2019) dizisinde Ayda, Gel Dese Aşk dizisinde Derin rollerini canlandırdı. Daha sonra, Üç Kuruş (2021) dizisinde Leyla Çaka rolünde oynadı. Son olarak ise, Darmaduman dizisinde Ece Servet karakterini canlandırdı.Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde rol aldı. Aile Hükûmeti (2020) adlı komedi filminde Zeynep karakterini canlandırdı.