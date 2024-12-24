Asgari ücret ne kadar oldu? 2025 asgari ücret zam oranı

2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde dördüncü kez toplandı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti yüzde 30 artışla 22.104 TL olarak açıkladı.



2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde dördüncü kez toplandı.



İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil ediyor. TÜRK-İŞ yapılan son toplantıya katılmadı.



Komisyon 7 milyon çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yaptı.



İlk iki toplantıdan sonra müzakere masasının taraflarından asgari ücret için bir rakam açıklanmamıştı. TÜRK-İŞ'in açıkladığı asgari ücret talebi yaklaşık yüzde 74 civarında bir zamma tekabül ediyor.



19 Aralık'taki üçüncü toplantıda ise, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, işçi tarafının 2025 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücret için 29.583 TL talep ettiğini açıkladı.



Atalay, net 17.002 TL olan asgari ücrete 45 zamma ek olarak yüzde 20'lik bir "refah payı" eklenmesini istediklerini belirtti.



2024 Ocak ayından itibaren geçerli olan net asgari ücret 17.002 TL olarak belirlenmiş, 2024 Temmuz ayında ise geçtiğimiz yıllarda yapılanın aksine ve beklentilere rağmen hükümetin 'sıkı para politikaları' nedeniyle zam yapılmamıştı.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: