'Asensio'ya kırmızı kart çıkabilirdi'

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-2 mağlup olan Zecorner Kayserispor'un teknik sorumlusu Muhammed Türkmen, mağlubiyet sebebiyle üzgün olduklarını söyledi.Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından, teknik direktör Radomir Dalovic'in cezası sebebiyle basın toplantısında konuşan Muhammed Türkmen, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılına değinerek sözlerine başladı. 10 Kasım'ı hatırlatan Türkmen,ifadelerini kullandı.Maçta yedikleri ilk gole kadar savunma opsiyonlarını çok iyi yaptıklarını ve Fenerbahçe'ye pozisyon vermediklerini dile getiren Türkmen, şöyle konuştu:Maç içerisinde Fenerbahçeli futbolcu Asensio'nun Carole'le yaşadığı pozisyona dikkati çeken Muhammed Türkmen,açıklamasında bulundu.