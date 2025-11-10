09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
1-0
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
4-2
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
1-0
09 Kasım
Lorient-Toulouse
1-1
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-3
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
2-0
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
2-2
09 Kasım
Roma-Udinese
2-0
09 Kasım
Inter-Lazio
2-0
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
2-0
09 Kasım
Angers-Auxerre
2-0
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
2-481'
09 Kasım
Strasbourg-Lille
2-0
09 Kasım
Lyon-PSG
2-3
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
2-1
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
2-0
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
1-5
09 Kasım
Metz-Nice
2-1
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
0-0
09 Kasım
Mallorca-Getafe
1-0
09 Kasım
Valencia-Real Betis
1-1
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
1-0
09 Kasım
M.City-Liverpool
3-0
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
3-1
09 Kasım
C.Palace-Brighton
0-0
09 Kasım
Brentford-Newcastle
3-1
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
4-0
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
1-0
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
3-2
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
2-1
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
3-1
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
3-0
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
1-1
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
2-7
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
2-1

"Asensio'ya kırmızı kart çıkabilirdi"

Zecorner Kayserispor'un teknik sorumlusu Muhammed Türkmen, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

calendar 10 Kasım 2025 00:01 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2025 00:03
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-2 mağlup olan Zecorner Kayserispor'un teknik sorumlusu Muhammed Türkmen, mağlubiyet sebebiyle üzgün olduklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından, teknik direktör Radomir Dalovic'in cezası sebebiyle basın toplantısında konuşan Muhammed Türkmen, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılına değinerek sözlerine başladı. 10 Kasım'ı hatırlatan Türkmen, "Atamızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Kendisi bizim için, ülkemiz için, Cumhuriyet'imiz için en önemli etken. Rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Maçta yedikleri ilk gole kadar savunma opsiyonlarını çok iyi yaptıklarını ve Fenerbahçe'ye pozisyon vermediklerini dile getiren Türkmen, şöyle konuştu:


"Fenerbahçe'nin serbest vuruşu hızlı şekilde kullanmasıyla kalemizde gördüğümüz ilk gol ve ardından gelen ikinci gol dengemizi bozdu. Buna rağmen maçı bırakmayan bir Kayserispor vardı. Son dakikalarda biraz şanslı olsaydık belki 4-3 olabilirdi ve Fenerbahçe baskı altında kalabilirdi. Bazı anları daha iyi oynamalıydık, üzgünüz. Kendi performansımızı değerlendireceğiz. Umuyorum ki milli aradan sonra daha iyi olacağız. Hocamızın gelmesinin ardından daha organize olan bir takım olduk. Defansif hatalarımız oldu. Bunların da üzerinden geçeceğiz."

Maç içerisinde Fenerbahçeli futbolcu Asensio'nun Carole'le yaşadığı pozisyona dikkati çeken Muhammed Türkmen, "Asensio'nun Carole'e yaptığı harekete kırmızı kart çıkabilirdi. Bazı avantaj pozisyonlarda hakemin oyunu durdurmak yerine devam ettirmesini beklerdik. Galatasaray'ın mağlup olduğu maçın ardından Fenerbahçe tribünleri bu maça çok asılacaktı ve taraftarın etkisini gördük. Rakibimizin istediğini aldığını gördük. Üzgünüz ve bu durumu düzeltmek için gerekli çalışmaları yapacağız." açıklamasında bulundu.


 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
