Asena Tuğal kimdir, kaç yaşındadır? Şahin Irmak'la Asena Tuğal evlendi mi?

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Asena Tuğal ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Oyuncu Asena Tuğal, yakında 5 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Şahin Irmak ile nikah masasına oturacak. Şahin Irmak, İstanbul'da 'Organize İşler 2' filminin çekimlerinde. Bodrum'da tek başına tatil yapan Asena Tuğal önceki gün Yalıkavak'taki bir beach'te kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Asena Tuğal ''Nikah öncesi yalnız kaldım, ama Şahin çok yoğun. Müthiş bir film yapıyorlar'' dedi.Asena Tuğal 1984 yılında İstanbul'da doğdu. 2000 den itibaren TGRT, Kanal D ve Show TV de haber muhabiri olarak çalıştı.Star tv tarafından düzenlenen Miss Turkey 2006 nın dördüncü güzeli seçildi.Tuğal,Kürek sporunda uluslararası dereceleri olan bir sporcudur. Tekvando sporunda siyah kuşak sahibi olup ülkemizi Milli Takım kadrosunda temsil etmiştir.Boğaziçi Üniversitesinde double major yapmış aynı dönemde Matematik ve Fen Bilimleri fakültesinden mezun olmuştur.Miss International yarışmasında Miss Smile ödülü kazanmıştır.Asena Tuğal bir çok dizide oynamıştır. 2008 yılında Akasya Durağı, 2009 yılında Ömre Bedel ve 2010 yılında da Öğretmen Kemal dizilerinde rol almıştır.Ayrıca defne samyeli'ni aldığını örnek aldığını ifade ederek, Defne Samyeli gibi güzellik yarışmasında derece alarak, medya da kariyer yapmak istediğini belirtmiştir.2017 Lise Devriyesi Seda Sancak2017 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Zeynep Sağlam2016 Kertenkele: Yeniden Doğuş Zeynep Şanlı, Maskeli Kız2015-2016 Filinta Tabibe Leyla2013 Tozlu Yollar Vildan2013 Aldırma Gönül Nefise2010 Öğretmen Kemal Nehir2009 Ömre Bedel Hande2008 Akasya Durağı EzgiÇok Güzel Hareketler Bunlar programındaki çeşitli rolleri ile tanındı.Şahin Irmak, 29 Eylül 1981 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Aslen Ardahan-Çıldırlıdır. Liseden sonra eğitimine devam etmedi.Tomris Giritlioğlu'nun yapımcılığında 2007 yılında "Kara Yılan" dizisinde Şahin Irmak Şiro karakterini canlandırırken, Bülent İnal, Begüm Birgören, Engin Akyürek, Polat Bilgin, Serap Aksoy, İlker Aksum, Avni Yalçın, Binnur Kaya, Erkan Bektaş diğer rollerde oynadı.2010 yılında senaryo ekibinde de olan Şahin Irmak, "Çok Filim Hareketler Bunlar" adlı sinema filminde Yılmaz Erdoğan, Büşra Pekin, Oğuzhan Koç, Ersin Korkut, Eser Yenenler, Metin Yıldız, İbrahim Büyükak, Bülent Emrah Parlak, Pelin Öztekin, Metin Keçeci, Murat Eken gibi oyuncularla birlikte oynadı.2011 yılında, proje tasarımı BKM Mutfak ekibinden Murat Eken, Büşra Pekin, Gülhan Tekin, Bülent Emrah Parlak ve Şahin Irmak'a ait "Aşağı Yukarı Yemişliler" dizisinde Şahin Irmak, Bülent Emrah Parlak, Murat Eken, Büşra Pekin, Gülhan Tekin, Burcu Gönder ile birlikte rol aldı.