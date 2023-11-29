Haber Tarihi: 29 Kasım 2023 15:57 - Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 15:57

Arsenal Lens Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Arsenal Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal - Lens maçı canlı izle şifresiz izle | Arsenal - Lens maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında sahasında Lens ile karşılaşacak. Şifresiz olarak canlı izlenebilecek olan Arsenal - Lens maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Arsenal - Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Arsenal Lens maçı canlı izleme detayları

Arsenal Lens Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Arsenal Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Arsenal Lens ile karşı karşıya geliyor. Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Franck Haise'nin ekibi Lens ile karşı karşıya gelecek. Peki, Arsenal - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Arsenal - Lens maçı canlı izleme detayları
ARSENAL – LENS MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ

ARSENAL - LENS MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ARSENAL - LENS MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Artur Dias'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

Arsenal, turnuvadaki son maçında sahasında karşılaştığı Sevilla'yı 2-0 mağlup etmişti.

Lens ise deplasmanda karşılaştığı PSV Eindhoven'e 1-0 mağlup olmuştu.

GÜNÜN MAÇLARI

A GRUBU


20:45 Galatasaray - Manchester United (Exxen)

23:00 Bayern Münih - Kopenhag - (Exxen)

B GRUBU

20:45 Sevilla - PSV Eindhoven (Exxen)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


23:00 Arsenal - Lens (Exxen)

C GRUBU

23:00 Real Madrid - Napoli (TV8,5)

23:00 Braga - Union Berlin (Exxen)

D GRUBU

23:00 Benfica - Inter (Exxen)

23:00 R.Sociedad - Salzburg (Exxen)

 

 
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