Arsenal Lens Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Arsenal Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Arsenal Lens ile karşı karşıya geliyor. Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Franck Haise'nin ekibi Lens ile karşı karşıya gelecek. Peki, Arsenal - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Arsenal - Lens maçı canlı izleme detayları
ARSENAL – LENS MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ ARSENAL - LENS MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak. ARSENAL - LENS MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Artur Dias'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
Arsenal, turnuvadaki son maçında sahasında karşılaştığı Sevilla'yı 2-0 mağlup etmişti.
Lens ise deplasmanda karşılaştığı PSV Eindhoven'e 1-0 mağlup olmuştu. GÜNÜN MAÇLARI A GRUBU
20:45 Galatasaray - Manchester United (Exxen)
23:00 Bayern Münih - Kopenhag - (Exxen) B GRUBU
20:45 Sevilla - PSV Eindhoven (Exxen)
23:00 Arsenal - Lens (Exxen) C GRUBU
23:00 Real Madrid - Napoli (TV8,5)
23:00 Braga - Union Berlin (Exxen) D GRUBU
23:00 Benfica - Inter (Exxen)
23:00 R.Sociedad - Salzburg (Exxen)
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