Arsenal Lens Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Arsenal Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Arsenal Lens ile karşı karşıya geliyor. Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Franck Haise'nin ekibi Lens ile karşı karşıya gelecek. Peki, Arsenal - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Arsenal - Lens maçı canlı izleme detaylarıEmirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.Portekizli hakem Artur Dias'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.Arsenal, turnuvadaki son maçında sahasında karşılaştığı Sevilla'yı 2-0 mağlup etmişti.Lens ise deplasmanda karşılaştığı PSV Eindhoven'e 1-0 mağlup olmuştu.20:45 Galatasaray - Manchester United (Exxen)23:00 Bayern Münih - Kopenhag - (Exxen)20:45 Sevilla - PSV Eindhoven (Exxen)23:00 Arsenal - Lens (Exxen)23:00 Real Madrid - Napoli (TV8,5)23:00 Braga - Union Berlin (Exxen)23:00 Benfica - Inter (Exxen)23:00 R.Sociedad - Salzburg (Exxen)