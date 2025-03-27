Haber Tarihi: 27 Mart 2025 18:09 - Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 18:09

Arefe günü eczaneler açık mı, kaça kadar açık 2025? Bayramda eczaneler saat kaça kadar açık?

Eczanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. 29 mart arefe günü eczaneler açık mı? sorusu gündemde.. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla bayram tatili 9 gün olmuştu. Peki, Arefe günü eczaneler açık mı, kaça kadar açık? Bayramda eczaneler saat kaça kadar açık?

Arefe günü eczaneler açık mı, kaça kadar açık 2025? Bayramda eczaneler saat kaça kadar açık?
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Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, vatandaşların merak ettiği konulardan biri de eczanelerin çalışma saatleri oldu. Özellikle Arefe günü ve bayramda eczanelerin açık olup olmayacağı ve kaça kadar hizmet vereceği sıkça soruluyor. İşte 2025 Ramazan Bayramı eczane çalışma saatleri ile ilgili beklenen bilgiler:

AREFE GÜNÜ (29 MART 2025) ECZANELER AÇIK MI?

2025 Ramazan Bayramı Arefe günü Cumartesi'ye denk geliyor. Geçtiğimiz yıllardaki uygulamalara bakıldığında, Arefe günü eczanelerin öğleden sonra kapanması ve sadece nöbetçi eczanelerin hizmet vermesi bekleniyor. Sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar eczaneler normal çalışma düzeninde hizmet verebilir. Ancak öğleden sonra ve akşam saatlerinde sadece nöbetçi eczaneler açık olacaktır.

BAYRAMDA (30-31 MART 2025) ECZANELER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Ramazan Bayramı'nın 1. ve 2. günü olan 30 Mart Pazar ve 31 Mart Pazartesi günlerinde normal eczaneler kapalı olacaktır. Bu günlerde vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.

NÖBETÇİ ECZANELER NASIL BULUNUR?

Bayram süresince açık olan nöbetçi eczanelerin listesine yaşadığınız il ve ilçenin Eczacılar Odası'nın resmi internet sitesi üzerinden veya sağlık kuruluşlarının (hastaneler, sağlık ocakları vb.) panolarından ulaşabilirsiniz. Ayrıca, bazı belediyelerin ve yerel haber sitelerinin de nöbetçi eczane listelerini yayınladığı bilinmektedir. İhtiyaç duyduğunuzda kolayca ulaşabilmek için bayram öncesinde yaşadığınız bölgedeki nöbetçi eczanelerin bilgisini edinmeniz önemlidir. 

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