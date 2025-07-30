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Aras Kargo, Buse Kara'yı açıkladı!

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, Buse Kara'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 30 Temmuz 2025 17:49
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Aras Kargo, Buse Kara'yı açıkladı!
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 27 yaşındaki smaçör Buse Kara ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Artık o da İzmir'de, aramıza hoş geldin Buse Kara. 1998 doğumlu Buse Kara, smaçör oynamaktadır. Sporcu daha öncesinde Sarıyer Belediyespor, Eczacıbaşı, Beylikdüzü, Nilifer Belediyespor ve Karşıyaka Spor Kulübü forması giydi." ifadelerine yer verildi.

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