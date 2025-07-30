Aras Kargo, Buse Kara'yı açıkladı!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 27 yaşındaki smaçör Buse Kara ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Artık o da İzmir'de, aramıza hoş geldin Buse Kara. 1998 doğumlu Buse Kara, smaçör oynamaktadır. Sporcu daha öncesinde Sarıyer Belediyespor, Eczacıbaşı, Beylikdüzü, Nilifer Belediyespor ve Karşıyaka Spor Kulübü forması giydi." ifadelerine yer verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Artık o da İzmir'de, aramıza hoş geldin Buse Kara. 1998 doğumlu Buse Kara, smaçör oynamaktadır. Sporcu daha öncesinde Sarıyer Belediyespor, Eczacıbaşı, Beylikdüzü, Nilifer Belediyespor ve Karşıyaka Spor Kulübü forması giydi." ifadelerine yer verildi.