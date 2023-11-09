Haber Tarihi: 09 Kasım 2023 13:38 - Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 13:38

Ara tatil 2 hafta mı oldu 2023? Ara tatil ne zaman kasım 2023?

Ara tatil tarihleri belli oldu. 1. Dönem ara tatili Kasım ayında, 2. Dönem ara tatili ise Nisan ayında uygulanacak. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 19 milyonu aşkın öğrenci, Kasım'da 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak. Peki, ara tatil 2 hafta mı oldu 2023? Ara tatil ne zaman kasım 2023?

Ara tatil 2 hafta mı oldu 2023? Ara tatil ne zaman kasım 2023?
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Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim yılının tatil takvimini paylaştı. Milyonlarca öğrenci ara tatiller, 15 tatil, yaz tatili hakkında bilgi almak için arayışa geçti. İşte yılın ilk ara tatilinin başlangıç ve bitiş günü... 

ARA TATİL 2 HAFTA MI OLDU?
Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen 11 Eylül'de dersbaşı yaptı.
Bakanlığın açıkladığı takvime göre, okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım arasında olacak.

Yarıyıl tatili ise 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Eğitim öğretim yılı kapanışı ise 14 Haziran 2024'te gerçekleşecek.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
1. Dönem ara tatili 13 - 17 Kasım 2023 tarihleri arasında yaşanacak.

2. Dönem ara tatili 8 - 12 Nisan tarihleri arasında olacak.

ARA TATİL KAÇ GÜN?

Ara tatiller hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.


15 TATİL NE ZAMAN?

15 Tatil, 22 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak.

2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2024 Yaz tatili 14 Haziran'da başlayacak.

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