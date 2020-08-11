Antalyaspor, Orgill'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Jamaikalı forvet Dever Orgill'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
Antalyaspor, Orgill'i transfer etti
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11 Ağustos 2020 19:18
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Jamaikalı forvet Dever Orgill'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Dever Orgill" başlığıyla yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz forma altında başarılar dileriz." denildi. 

Orgill, geçen sezon MKE Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de 5 gol kaydetmişti.



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