Antalyaspor'da ilk hedef kaleci

SOSYAL MEDYADAN MESAJ GÖNDERDİLER

Ibrahim Sehic, Emre Belözoğlu'nun görevden ayrılmasıyla rafa kalkarken, Thomas Kaminski ile Helton Leite isimleri en güçlü adaylar olarak listede yer alıyor.Daha önce Antalyaspor formasını giydiği dönemde gösterdiği performansla beğeni kazanan Helton Leite, en yüksek maaş talebinde bulunan kaleci adayı olurken, taraftarın genelinin tercihi ise Luton Town ile yollarını ayıracak Thomas Kaminski oldu.Kaleci adaylarının basında yer almasıyla birlikte özellikle sosyal medyadan görüşlerini paylayan Kırmızı-Beyazlı futbolseverler, Belçikalı eldiven Kaminski'ye yeşil ışık yaktı. Diğer adaylardan daha genç olması ve geçtiğimi yıl Premier Lig'de mücadele etmesi sebebiyle başarılı kaleciyi ilk sıraya yazan taraftar, sosyal medya üzerinden 32 yaşındaki eldivene de mesaj göndererek Antalyaspor'u tercih etmesi yönünde çağrıda bulundu. (Lider Gazete)