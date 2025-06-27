27 Haziran
Derry City-Drogheda Utd
21:45
27 Haziran
Bohemian FC-Sligo Rovers
21:45
27 Haziran
Cork City-St. Patrick's Athletic
21:45
27 Haziran
Galway United FC-Shelbourne
21:45
27 Haziran
Shamrock -Waterford FC
22:00
27 Haziran
FC Midtjylland-Silkeborg
2-0
27 Haziran
WSG Tirol-Austria Lustenau
16:30
27 Haziran
Westerlo-K. Lierse SK
19:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
27 Haziran
EIF-PK-35
18:30
27 Haziran
TPS-JaePS
19:00
27 Haziran
Athlone Town-Bray Wanderers
21:45
27 Haziran
Dundalk-Cobh Ramblers
21:45
27 Haziran
Treaty United-Finn Harps
21:45
27 Haziran
Wexford FC-Kerry FC
21:45
28 Haziran
Criciuma-Avai FC
02:30
27 Haziran
IK Brage-Sandvikens IF
20:00
27 Haziran
Varbergs BoIS FC-Utsiktens BK
20:00
27 Haziran
Daejeon-Jeju SK
0-071'

Antalyaspor'da ilk hedef kaleci

Yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Antalyaspor'da, kaleci arayışları son sürat devam ediyor.

calendar 27 Haziran 2025 14:05 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2025 14:06
Fotoğraf: Instagram
Antalyaspor'da ilk hedef kaleci
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ibrahim Sehic, Emre Belözoğlu'nun görevden ayrılmasıyla rafa kalkarken, Thomas Kaminski ile Helton Leite isimleri en güçlü adaylar olarak listede yer alıyor.

Daha önce Antalyaspor formasını giydiği dönemde gösterdiği performansla beğeni kazanan Helton Leite, en yüksek maaş talebinde bulunan kaleci adayı olurken, taraftarın genelinin tercihi ise Luton Town ile yollarını ayıracak Thomas Kaminski oldu.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ GÖNDERDİLER

Kaleci adaylarının basında yer almasıyla birlikte özellikle sosyal medyadan görüşlerini paylayan Kırmızı-Beyazlı futbolseverler, Belçikalı eldiven Kaminski'ye yeşil ışık yaktı. Diğer adaylardan daha genç olması ve geçtiğimi yıl Premier Lig'de mücadele etmesi sebebiyle başarılı kaleciyi ilk sıraya yazan taraftar, sosyal medya üzerinden 32 yaşındaki eldivene de mesaj göndererek Antalyaspor'u tercih etmesi yönünde çağrıda bulundu. (Lider Gazete)



>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.