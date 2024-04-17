Haber Tarihi: 17 Nisan 2024 10:21 - Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 10:21

Anneler Günü ne zaman? 2024 Anneler Günü tarihi

Anneler Günü her yıl mayıs ayında kutlanmaya devam ediyor. Anneleri için sürpriz hazırlamak isteyen kişiler bu anlamlı günün tarihine ilişkin detayları şimdiden araştırmaya başladı. Peki, 2024 Anneler Günü ne zaman, hangi gün?

Anneler Günü ne zaman? 2024 Anneler Günü tarihi
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 Anneler Günü, 2024'e gelindiğinde birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu. Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanan bu özel gün, annelere duygusal hediyeler alarak ve onları mutlu ederek kutlanıyordu. İşte, 2024 Anneler Günü tarihi:

2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü, bu yıl 12 Mayıs 2024 Pazar gününe denk geliyordu. Her zamanki gibi, duygusal anların yaşandığı bu özel gün, bir kez daha sevdiklerimizle bir araya gelmemize vesile olacaktı.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler Günü geleneği, Antik Yunan mitolojisinde tanrı ve tanrıçaların annesi Rhea'ya ithaf edilen yıllık ilkbahar festivaliyle başlamıştı. Antik Romalılar da benzer şekilde, İsa'nın doğumundan 250 yıl önce ana tanrıça Kibele'yi onurlandırmak için ilkbahar festivalleri düzenliyorlardı.

ABD'de, Anna Jarvis'in kendi annesinin kaybı üzerine 1908'de başlattığı anma günü, 1914'te Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri genelinde resmileşmişti. Bu gelenek, zamanla dünya çapında yayılarak anneleri anma ve onlara teşekkür etme geleneğine dönüşmüştü.

ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER

Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;

1) Buket Çicek
2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek meyveler)
3) Küçük Ev Aletleri
4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları
5) Giyim Eşyası
6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)
7) Fotoğraf Çerçevesi
8) Duvar Saati
9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)
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