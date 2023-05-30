Haber Tarihi: 30 Mayıs 2023 19:22 - Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 19:22

Ankaragücü Galatasaray maçı HD izle canlı, GS Ankaragücü Canlı bein sports

Süper Lig 36. Hafta Ankaragücü Galatasaray beIN canlı maç linki, 30.05.23 Ankaragücü Galatasaray maçı izle, Ankaragücü Galatasaray Spor Toto Süper Lig Digitürk beIN Sports 1 izle, Ankaragücü Galatasaray maçı canlı yayın linki, GS Ankaragücü maçı beIN Sports maç izleme linki, Ankaragücü Galatasaray maçı reklamsız canlı yayın izle, beIN Ankaragücü Galatasaray canlı izlemek için aramalar google'da artıyor. Süper Lig'de oynanacak olan kritik Ankaragücü Galatasaray maçı beIN'den canlı yayınlanmaktadır.

Ankaragücü Galatasaray maçı HD izle canlı, GS Ankaragücü Canlı bein sports
Abone Ol
Ankaragücü Galatasaray link! Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA






ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI HANGİ RADYODA?

Ankaragücü ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇINI CANLI DİNLE

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY BEIN SPORTS HABER İZLE




Ankara'daki Ankaragücü Galatasaray maçları

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 50 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, başkentteki maçlarda MKE Ankaragücü karşısında 24 galibiyet aldı. MKE Ankaragücü kendi sahasında Galatasaray'a karşı 15 galibiyet elde etti. Taraflar arasında Ankara'da oynanan 11 maç ise berabere bitti. Söz konusu 50 maçta Galatasaray'ın 79 golüne, MKE Ankaragücü 52 golle karşılık verdi. Öte yandan Galatasaray, Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü'ne karşı oynadığı 2 maçı da kaybetti. Sarı-kırmızılılar, başkentte MKE Ankaragücü karşısındaki son galibiyetini 10 Ağustos 2018'da Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta 3-1'le almıştı.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

Ankaragücü Kafkas'la iç sahada yenilmedi

MKE Ankaragücü, teknik direktörü Tolunay Kafkas'la Ankara'da çıktığı hiçbir maçı kaybetmedi. Kafkas yönetiminde ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 3'er galibiyet ve beraberlik aldı. Öte yandan MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda oynadığı son 5 lig maçını da kaybetmedi.

Ankaragücü Galatasaray maçı hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, MKE Ankaragücü ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Alper Ulusoy atandı.

SÜPER LİG MAÇLARINDA DAHA YÜKSEK ORANLAR İDDAA.COM'DA!



Galatasaray'a şampiyonluk için 3 puan yetiyor

Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım maçtan galibiyetle ayrılması halinde, diğer müsabakaların sonuçlarına bakılmadan, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında puan yitirmesi durumunda ise 5 puan önünde bulunduğu ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı-kırmızılıların puan kaybı yaşaması, Fenerbahçe'nin ise kazanması durumunda ise şampiyonluk kupası, 4 Haziran'da Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahibi bulacak.

Eksikler

Ankaragücü'nde sakatlıkları bulunan Pedrinho ile Radokovic son idmanda yer almadı. Taylan Antalyalı'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Galatasaray'da cezalı Zaniolo maç kadrosunda yer alamayacak. Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö ise sarı kart görmeleri halinde haftaya Fenerbahçe karşısında cezalı duruma düşecek.

Muhtemel 11'ler

Ankaragücü
Gökhan, Arda, Atakan, Mujakic, Hanousek, Diack, Djokanovic, Kitsiou, Emre Kılınç, Thasos, Sowe

Galatasaray
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi



Galatasaray şampiyonluk için sahada

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, sahaya şampiyonluk için çıkacak. Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım, ikinci sırada bulunan şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor. Galatasaray, MKE Ankaragücü ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

23. şampiyonluk çok yakın

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu elde etmeye çok yakın. Ligin geride kalan 64 sezonunda 22 kez bu başarıyı tekrarlayarak rekoru elinde bulunduran ve formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında 23. şampiyonluk için mücadele edecek. Galatasaray, sezonu zirvede bitirmesi durumunda, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 4'e yükseltmiş olacak.

Okan Buruk'un ikinci şampiyonluğu olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak. Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı. Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, istedikleri sonucu almaları halinde teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kupayı kaldıracak.

Son 3 maçını kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.

102. kez karşı karşıya

MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde birbirlerine 102. kez rakip olacaklar. Spor Toto Süper Lig'de Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek iki takımın geride kalan 101 lig maçında Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, söz konusu 101 maçta başkent ekibine galibiyetlerde 63-19 üstünlük kurdu. İki takım arasında oynanan 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın ligde attığı 208 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 88 golle karşılık verdi.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Braga, Bruma için Fenerbaheçe ile görüşme yaptı! İşte yapılan teklif Fenerbahçe Braga, Bruma için Fenerbaheçe ile görüşme yaptı! İşte yapılan teklif
Adana Demirspor'un kulağı İzmir'de olacak Adana Demirspor Adana Demirspor'un kulağı İzmir'de olacak
Trabzonspor kötü gidişe dur dedi Trabzonspor Trabzonspor kötü gidişe dur dedi
Son 10 golün 8'i Icardi'den: Ligin gerçek kralı! Galatasaray Son 10 golün 8'i Icardi'den: Ligin gerçek kralı!
Gedson Fernandes'te Beşiktaş'ı endişelendiren madde Beşiktaş Gedson Fernandes'te Beşiktaş'ı endişelendiren madde
Rakamlarla Galatasaray'ın şampiyonluğu Galatasaray Rakamlarla Galatasaray'ın şampiyonluğu
Martial'den final öncesi kötü haber Manchester United Martial'den final öncesi kötü haber
Livakovic: 'Kulübümle anlaşana giderim' Fenerbahçe Livakovic: "Kulübümle anlaşana giderim"
Sivasspor kötü gidişe son verdi Sivasspor Sivasspor kötü gidişe son verdi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Dries Mertens'ten veda hazırlığı
2
Galatasaray'da Uğurcan Çakır sesleri
3
Galatasaray transferde rotasını ABD'ye çevirdi!
4
İngiliz devlerinin Neymar aşkı!
5
Valilikten, Galatasaray'a yasak!
6
Galatasaray'a Guerreiro transferinde rakip!
7
Real Madrid'de Karim Benzema endişesi

SON HABERLER

yukarı ok