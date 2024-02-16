Ankaragücü - Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Kupası'nda kura çekim heyecanı yaşandı. Son 16 turu maçlarının ardından Çeyrek final ve Yarı final kuraları çekildi.ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE ZTK MAÇI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacağı açıklandı.Program şu şekilde:27 Şubat Salı
20.45 Ankaragücü - Fenerbahçe28 Şubat Çarşamba
17.30 Trabzonspor - Başakşehir
20.45 Beşiktaş - Konyaspor29 Şubat Perşembe
20.45 Galatasaray
- Fatih KaragümrükTÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Ankaragücü - Fenerbahçe galibi / Beşiktaş - Konyaspor galibi
Trabzonspor - Başakşehir galibi / Galatasaray - Karagümrük galibi
Seri başı takımlar;
🔹 Beşiktaş
🔹 Başakşehir
🔹 Fenerbahçe
🔹 GalatasaraySeri başı olmayan takımlar;
🔹 Konyaspor
🔹 Ankaragücü
🔹 Trabzonspor
🔹 Fatih Karagümrük
Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı.
Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
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