Amerikan (ABD) Borsası Kapalı Mı? 4-5 Temmuz 2024

Borsaların kapanma süresi, borsaya göre değişiklik gösterebilir. NYSE ve Nasdaq için kapanma işlemleri 16:00 TSİ'de başlayacak ve ertesi gün 9:30 TSİ'de açılacak.

Borsaların kapalı olması, yatırımcıların hisse senedi alım satımı yapamayacakları anlamına geliyor. Bu durum, portföylerini yönetmek veya yatırım yapmak isteyenler için bir dezavantaj oluşturabilir.

Ancak, borsaların kapalı olması, yatırımcıların dinlenmeleri ve piyasayı değerlendirmeleri için bir fırsat da sunabilir.

4 Temmuz Perşembe günü dışında, Amerikan borsaları yılın geri kalanında normal çalışma saatlerinde faaliyet gösterecek