Haber Tarihi: 04 Temmuz 2024 17:18 - Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024 17:18

Amerikan (ABD) Borsası Kapalı Mı? 4-5 Temmuz 2024

Her yıl olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli milli bayramlarından biri olan Bağımsızlık Günü (4 Temmuz) bu sene de Amerikan borsalarını etkileyecek. 4 Temmuz 2024 Perşembe günü, New York Borsası (NYSE), Nasdaq ve diğer önemli Amerikan borsaları kapalı olacak.

Amerikan (ABD) Borsası Kapalı Mı? 4-5 Temmuz 2024
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Borsaların kapanma süresi, borsaya göre değişiklik gösterebilir. NYSE ve Nasdaq için kapanma işlemleri 16:00 TSİ'de başlayacak ve ertesi gün 9:30 TSİ'de açılacak.

Borsa Tatilinin Etkileri

Borsaların kapalı olması, yatırımcıların hisse senedi alım satımı yapamayacakları anlamına geliyor. Bu durum, portföylerini yönetmek veya yatırım yapmak isteyenler için bir dezavantaj oluşturabilir.

Ancak, borsaların kapalı olması, yatırımcıların dinlenmeleri ve piyasayı değerlendirmeleri için bir fırsat da sunabilir.

Borsaların Açık Olduğu Diğer Günler

4 Temmuz Perşembe günü dışında, Amerikan borsaları yılın geri kalanında normal çalışma saatlerinde faaliyet gösterecek
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