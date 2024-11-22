Alzheimer hastalığı, başlangıç dönemindeyken basit unutkanlıklara yol açar. Zaman içinde yakın geçmişte yaşanan olayların hatırlanamamasına neden olan hastalığın ilerleyen dönemlerinde kişi, yakın arkadaşlarını ve hatta ailesini tanıyamaz hale gelir. İleri dönemde ise kişi, kendi temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma gelerek, bakıma ihtiyaç duyar. Alzheimer hastalığının belirtilerine geçmeden önce, Alzheimer nedir bunu iyi anlamak gerekir. Peki, Alzheimer şüphesi taşıyan bir kişi hangi doktora gitmelidir ve hangi bölüm bu hastalığa bakar?



Alzheimer için hangi doktora gidilir, hangi bölüm bakıyor?



Alzheimer hastalığıyla ilgili ilk başvurulması gereken bölüm Nörolojidir. Nöroloji uzmanları, beyin ve sinir sistemi hastalıkları konusunda uzmanlaşmış hekimlerdir. Alzheimer şüphesi taşıyan bir kişiye nöroloji uzmanı tarafından çeşitli testler ve muayeneler yapılır.



Alzheimer teşhisi koymak için öncelikle şu adımlar izlenir:



Hastanın tıbbi geçmişinin değerlendirilmesi



Kapsamlı fiziksel muayene



Bellek, düşünme ve dil becerileriniölçen nöropsikolojik testler



Gerekirse beyin görüntüleme (MRI, BT) yöntemleri



Teşhis sonrasında, Alzheimer hastalarının tedavi ve bakım süreçlerinde birden fazla branş doktoru devreye girebilir:



Psikiyatri: Depresyon, kaygı ve diğer duygusal sorunların yönetimi için



Geriatri: Yaşlı bireylerin genel sağlık sorunlarıyla ilgilenir. Alzheimer hastalığı ileri yaş gruplarında sık görüldüğü için bu bölümden destek alınabilir.



Psikolog: Hasta ve yakınlarına hastalığın yönetimi ve davranışsal terapi konusunda yardımcı olur.



Erken Teşhisin Önemi



Alzheimer tedavisi tamamen iyileştirici olmasa da erken teşhis, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle unutkanlık, kafa karışıklığı veya davranışsal değişiklikler fark edilirse vakit kaybetmeden bir nöroloji uzmanına başvurulmalıdır.









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