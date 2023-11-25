Haber Tarihi: 25 Kasım 2023 12:02 - Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 12:02

Alpet kimin, satıldı mı? Zeren Group kimin?

BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzalamasının ardından bu kez Zeren Grup, Alpet'in tamamını almak için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Peki, Alpet kimin, satıldı mı? Zeren Group kimin?

Alpet kimin, satıldı mı? Zeren Group kimin?
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Petrol Ofisi Grubu BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurmasının ardından akaryakıt sektöründen bir satın alma haberi daha geldi.
T-Bank'ı alarak bankacılık sektörüne adım atan Zeren Grup, Altınbaş Holding'e ait Alpet'i satın almak için Rekabet Kurumu'na başvurdu.

Kurumun resmi sitesinden yapılan açıklamada Altınbaş Petrol ve Ticaret Anonim Şirketinin tamamının Zeren Group Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından devralınması işlemine başladı.

Rekabet Kurumu'nun onay vermesi durumunda Zeren Grup, 250 istasyonu bulunan Alpet'in tamamını devralacak.

 
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