Haber Tarihi: 23 Mayıs 2023 13:12 - Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2023 13:12

Alpay Özalan milletvekili seçildi mi? Alpay Özalan seçildi mi?

Ünal Karaman, Alpay Özalan, Gökhan Zan ve Saffet Sancaklı... Resmi olmayan kesin sonuçlara göre; 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde bazı eski milli futbolcular da meclise girdi mi? Alpay Özalan milletvekili seçildi mi? Alpay Özalan seçildi mi?

Alpay Özalan milletvekili seçildi mi? Alpay Özalan seçildi mi?
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14 Mayıs 2023 Genel seçimlerinde spor camiasında bir çok tanıdık isim siyasi partilerin listelerinden meclise girmek için yarıştı. AKP, MHP, İYİ Parti, CHP gibi partilerin listelerinde spor camiasından birçok isim yer aldı. Peki hangi aday nereden meclise girdi, hangi isimler seçilemedi. İşte yanıtı…

Alpay Özalan milletvekili seçildi mi? Alpay Özalan seçildi mi?

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre; 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde eski milli futbolcular da Meclis'e girdi. AK Parti'nin 2'nci Bölge 2'nci sıra milletvekili adayı Alpay Özalan, geçen dönem olduğu gibi bu dönem de TBMM'de olacak. MHP'nin Kocaeli 1'inci sıra milletvekili adayı Saffet Sancaklı da memleketindeki yarışı kazanıp, sandıktan çıktı. İYİ Parti'nin Konya 1'inci sıra adayı Ünal Karaman da Konya'da seçildi. Spor camiasının bazı isimleri ise vekil seçilemedi. AK Parti'nin Antalya 7'nci sıra milletvekili adayı eski futbol hakemi Kuddusi Müftüoğlu, İYİ Parti'nin Hatay 2'nci sıra milletvekili adayı eski milli futbolcu Gökhan Zan, CHP'nin Ankara 2'nci Bölge 4'üncü sıra milletvekili adayı milli tekvandocu İrem Yaman ise Meclis'e giremedi.
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Alpay Özalan
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