Allen: "Durant ve Lewis'le aynı takımda olma ihtimali, beni heyecanlandırmıştı"

Eski NBA yıldızı Ray Allen, 2007'de Seattle SuperSonics forması giyerken, Rashard Lewis ve Kevin Durant ile aynı takımda olma olasılığı hakkında heyecanlandığını itiraf etti.



Allen, James Posey'nin "The Posecast" isimli podcast'inde konuk oldu ve Lewis ve Durant ile birlikte çalma ihtimalinden başlangıçta heyecanlandığını açıkladı:



"Kevin Durant için o yıl iki numaralı draft seçimini aldığımızda, iyi olacağımızı biliyordum çünkü Durant, ben ve Rashard Lewis vardı ve 'Vay be, burada harika şeyler yapabiliriz' diye düşünüyordum. Ama Seattle'ın başka niyetleri vardı. Bu yüzden, Draft günü geldiğinde ve takas edilen tüm Celtics oyuncularını gördüğümde, 'Buradan gidiyorum!' demiştim."



Lewis ve Allen aynı yaz Sonics ile yollarını ayırdığı için, bir araya gelme durumu bu asla gerçekleşmemişti.



