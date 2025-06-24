Ali Sowe'nin talepleri Gaziantep'i soğuttu!

2.5 Milyon Euro ve 3 Yıllık Sözleşme Talebi



Kırmızı-Siyahlı Yönetim Alternatiflere Yönelecek

Gaziantep FK, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen ve etkili performansıyla dikkat çeken Ali Sowe ile temasa geçti. Ancak tecrübeli futbolcunun talepleri kulübü geri adım atmak zorunda bıraktı.Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Gambiyalı forvet, Gaziantep FK'dan 3 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon Euro talep etti. Kulüp yönetimi, bu maliyetin mevcut bütçeyi aştığını belirterek transfer görüşmelerini askıya aldı.Geçen sezon Rizespor formasıyla 40 resmi maçta 19 gol, 2 asistlik performans sergileyen Sowe, etkili oyunuyla Süper Lig kulüplerinin dikkatini çekmişti. Gaziantep FK da, boşta kalan oyuncuyu değerlendirerek hücum hattını güçlendirmek istedi. Ancak oyuncunun yüksek maliyet beklentisi nedeniyle transferin başlamadan bittiği öğrenildi.Gaziantep FK yönetimi, Sowe ile yapılan ilk görüşmenin ardından alternatif isimler üzerinde yoğunlaştı. Kulüp kaynaklarına göre, daha makul maliyetli ve Süper Lig'e uyum sağlayabilecek genç isimler öncelikli hedef olarak belirlendi.Öte yandan, Gaziantep FK'nın geçen sezonun son bölümünde performansı yükselen Draguş'un da takımda kalmasını istediği, ancak oyuncunun bonservisini elinde bulunduran kulübün kiralık teklifine sıcak bakması halinde transferin yeniden masaya yatırılacağı ifade ediliyor.Gaziantep ekibinde transfer çalışmalarının hız kesmeden süreceği ve önümüzdeki günlerde forvet transferinde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor. (OlayMedya)