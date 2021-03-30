Ali Koç, '28 şampiyonluk' için hız kesmiyor!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklarının sayılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Sarı lacivertli kulüp, 1959 öncesi şampiyonluklarının tanınması ve maddi manevi taleplerinin karşılanması için TFF'ye resmi başvurusunu yaptı. Fenerbahçe, bu başvurusunun yanında kulüpler ile de temas kurmaya başladı.



Ali Koç, ziyaretlerine ilk olarak Ankara kulüpleriyle başladı. MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, Ankara Demirspor Başkanı Haluk Yılmaz ve Eskişehir Demirspor Başkanı Gönül Cemoğlu ile görüşen Ali Koç, yöneticileri Fethi Pekin ve Alper Pirşen'i de temaslarda yanında bulundurdu. Fenerbahçeli yöneticiler, 1959 öncesi şampiyonluğu bulunan bu takımlara maddi ve manevi yönden getirilerini açıklayan sunum yaptı.



ANKARAGÜCÜ VE ANKARA DEMİRSPOR HAREKETE GEÇTİ



Ankaragücü ve Ankara Demirspor da şampyonlukların tanınması için harekete geçeceklerini açıkladılar.



1959 öncesi Gençlerbirliği'nin 2, MKE Ankaragücü, Ankara Demirspor ve Eskişehir Demirspor'un 1'er şampiyonluğu bulunuyor.



SIRADA GÖZTEPE VAR



Fenerbahçe'nin Ankara kulüpleri sonrası Göztepe'yi de ziyaret edeceği öğrenildi.



GALATASARAY, BAŞVURUNUN REDDİNİ İSTİYOR



Fenerbahçe, 1959 yıllarından önceki 9 şampiyonluğunun da sayılması için TFF'ye başvurmuş, Galatasaray ise başvurunun reddedilmesi için itiraz etmişti.



BAŞVURU KABUL EDİLİRSE ŞAMPİYONLUK SAYILARI



Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı talebin kabul edilmesi halinde sarı - lacivertlilerin şampiyonluk sayısı 28 olacak.



1959 sonrası en fazla şampiyon olan takım Galatasaray'ın şampiyonluk sayısı 23, Beşiktaş'ın ise, 20 olacak.



