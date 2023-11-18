ALES ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ALES sınav giriş belgesi | 2024 ALES kaç dakika, kaç soru var?

2023 ALES/3 sınav tarihi yaklaşırken tüm gözler sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. 19 Ekim'de yapılacak olan ALES/3 sınavına girecek olan adaylar, sınava girecekleri okulları merak ediyor. Peki, ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ALES/3 sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.ALES sınav giriş yerlerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.ALES sınavında adaylara 100 soruyu cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek. ALES saat 10.15'te başlayacak, 12.45'te bitecek. Adaylara sınavda 50 sayısal, 50 sözel sorusu sorulacak. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır.Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğrafolmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.