Haber Tarihi: 18 Kasım 2023 11:49 - Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 11:49

ALES ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ALES sınav giriş belgesi | 2024 ALES kaç dakika, kaç soru var?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Bu yılın üçüncü ve son ALES sınavına girecek olan yüksek lisans adayları, ÖSYM tarafından gelecek sınav giriş duyurusunu bekliyor. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ALES sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? 2024 ALES kaç dakika, kaç soru var?

ALES ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ALES sınav giriş belgesi | 2024 ALES kaç dakika, kaç soru var?
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2023 ALES/3 sınav tarihi yaklaşırken tüm gözler sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. 19 Ekim'de yapılacak olan ALES/3 sınavına girecek olan adaylar, sınava girecekleri okulları merak ediyor. Peki, ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

ALES-3 SINAV GİRİŞ YERİ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
ALES/3 SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ALES/3 sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.

ALES sınav giriş yerlerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ALES/3 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

ALES sınavında adaylara 100 soruyu cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek. ALES saat 10.15'te başlayacak, 12.45'te bitecek. Adaylara sınavda 50 sayısal, 50 sözel sorusu sorulacak. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır.

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.


Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğrafolmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

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