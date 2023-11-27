AK Parti Tekirdağ belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Tekirdağ belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması
, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Tekirdağ belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024
AK Parti Tekirdağ belediye başkanı adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere AK Parti'den Çerkezköy Belediye Başkanı seçilebilmek için Abdullah Öğe, Ali Ertem, Ali Dönmez, Ali Çolak, Ali Bozdağ, Abdurrahman Yekeler, Atakan Danış, Hayrettin Çetinkaya, Kamil Çetintaş, Serdar Hanedaroğlu, Sinan Meral ve Recep Biyik başvuruda bulundu.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda 12 aday adayı için tanıtım programı düzenlendi. Burada aday adayları kendilerini teşkilat mensuplarına tanıttı.
Bugün ise AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nda temayül yoklaması yapılacak.
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