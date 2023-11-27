AK Parti Muğla belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Muğla belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması
, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Muğla belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ MUĞLA BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024
AK Parti Muğla belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.
31 Mart 2024 yerel seçimleri için AK Parti'de 9 Kasım 2023 Perşembe günü başlayan aday adaylığı başvuruları (22 Kasım Çarşamba günü) bugün saat 19.00'da sona erdi.
AK Parti'de aday adaylığı başvurularının sona ermesiyle gözler temayül yoklamasına çevrildi. 26 Kasım'da çevrim içi yapılacak temayül yoklamasında teşkilat mensuplarının görüşleri dikkate alınacak.
Partililere, "Mevcut başkan devam etsin mi? Kimi aday olarak görmek istersiniz?" diye sorulacak. Yerel yönetimler başkanlığı illerde teşkilatların hazırladığı gözlem raporlarını da değerlendirmeye alacak. AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulunan isimler şöyle:
Mehmet Melih Tatlıcı Büyükşehir
Belediye Başkanlığı,
Murat Naci Yavuz Bodrum İlçe Belediye Başkanlığı,
Tahir Ateş Bodrum İlçe Belediye Başkanlığı,
Kadir Süzek Dalaman İlçe Belediye Başkanlığı, Mehmet Furkan Yıldırım Dalaman İlçe Belediye Başkanlığı,
Uğur Akın Şahin Dalaman İlçe Belediye Başkanlığı,
Mesut Armağan Ada Datça İlçe Belediye Başkanlığı,
Mehmet Hikmet Selçuk Fethiye ilçe Belediye Başkanlığı,
Muhammet Kökten Fethiye İlçe Belediye Başkanlığı,
Özay Karagöz Fethiye İlçe Belediye Başkanlığı,
Keramettin Yılmaz Fethiye İlçe Belediye Başkanlığı,
Salih Eroglu Fethiye İlçe Belediye Başkanlığı,
Mehmet Göksu Fethiye İlçe Belediye Başkanlığı,
Turgay Öztürk Fethiye İlçe Belediye Başkanlığı,
Yusuf Çaylı Fethiye İlçe Belediye Başkanlığı,
Harun Reşit Yiğit Fethiye İlçe Belediye Başkanlığı,
Alper Kabasakal Fethiye İlçe Belediye Başkanlığı,
Ömer Yıldırım Fethiye İlçe Belediye Başkanlığı,
Mehmet İlhan Köyceğiz İlçe Belediye Başkanlığı,
Şahan Şahan Köyceğiz İlçe Belediye Başkanlığı,
Hasan Arslan Köyceğiz İlçe Belediye Başkanlığı,
Mehmet Nadi Pirci Köyceğiz İlçe Belediye Başkanlığı,
Erdal Kandemir Marmaris İlçe Belediye Başkanlığı,
Elmas Ulupınar Marmaris İlçe Belediye Başkanlığı,
Eray Çiçek Menteşe İlçe Belediye Başkanlığı,
Salih Özen Menteşe İlçe Belediye Başkanlığı,
Mehmet Yavuz Demir Milas İlçe Belediye Başkanlığı,
Durmuş Özdemir Milas İlçe Belediye Başkanlığı,
Hürol Önder Milas İlçe Belediye Başkanlığı, Mustafa Aktaş Milas İlçe Belediye Başkanlığı,
Barış Saylak Milas İlçe Belediye Başkanlığı,
Ahmet Orhan Ortaca İlçe Belediye Başkanlığı,
Salih Gümüş Seydikemer İlçe Belediye Başkanlığı,
Ramazan Kaynak Seydikemer İlçe Belediye Başkanlığı,
Mehmet Tanır Seydikemer İlçe Belediye Başkanlığı,
Turhan Kovancı Fethiye İlçe Belediye Başkanlığı