Ahmed Kutucu: 'Her zaman hayalimdi'

Galatasaray, Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu için bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılılardan yapılan videolu paylaşımda, "Çocukluk aşkına hoş geldin Ahmed Kutucu" ifadeleri kullanıldı.
24 yaşındaki futbolcu ise, videoda yaptığı açıklamada, "Tabii ki her zaman hayalimdi Galatasaray'da oynamak. Çocukluk aşkım sonuçta. Ondan dolayı şu anda burada olmak çok farklı bir şey." ifadelerini kullandı.
TRANSFER SÜRECİ
Daha sonra kulüp televizyonuna konuşan başarılı futbolcu, transfer süreci için, "Çok aniden gelişti. Galatasaray'ın beni istediğini duyduğumda bu işin çabuk olmasını istedim. Çünkü çocuklum aşkım burası. Türkiye'nin en büyük takımı beni istedi. Menajerime de gitmek istediğimi ilettim. Böyle bir süreçti. Şimdi de oldu Allah'a şükür." dedi.
"Çocukluk aşkım dedin. Çocukluk aşkına transfer olmak nasıl bir duygu?" sorusuna cevap veren Ahmed Kutucu, "Çok farklı bir duygu, sabırsızlanıyorum taraftarımızın önünde oynamaya. İnşallah hayırlı ve güzel olur." sözlerini sarf etti.
"SABIRSIZLANIYORUM"
Sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyleyen Ahmed Kutucu, "Sabırsızlanıyorum taraftarımızın önünde oynamak için. Çok farklı bir duygu olacağını biliyorum. Çok heyecanlıyım. İnşallah bugün çabuk geçer. Çok sabırsızlanıyorum." diye konuştu.
Son olarak taraftara mesaj gönderen 24 yaşındaki futbolcu, "İnşallah istediği gibi olur taraftarların. İnşallah güzel bir süreç olur. İnşallah bu sezon şampiyonlukla bitiririz." açıklamasını yaptı.
TRANSFERİN ŞARTLARI
Galatasaray Kulübü, ikas Eyüpspor'dan milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Transferin maddi detaylarıyla ilgili bilgi verilen açıklamaya göre Eyüpspor Kulübüne 5 milyon 962 bin 500 avro bonservis bedeli ödenecek.
2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılan Ahmed ise bu sezonun ikinci yarısı için 20 milyon, 2025-2026 sezonu için 50 milyon, 2026-2027 sezonu için 60 milyon, 2027-2028 sezonu için ise 75 milyon lira kazanacak.
Geçen sezon sonunda Eyüpspor ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon 20 resmi müsabakada 9 kez fileleri havalandırarak dikkati çekti.
Sarı-kırmızılılardan yapılan videolu paylaşımda, "Çocukluk aşkına hoş geldin Ahmed Kutucu" ifadeleri kullanıldı.
24 yaşındaki futbolcu ise, videoda yaptığı açıklamada, "Tabii ki her zaman hayalimdi Galatasaray'da oynamak. Çocukluk aşkım sonuçta. Ondan dolayı şu anda burada olmak çok farklı bir şey." ifadelerini kullandı.
TRANSFER SÜRECİ
Daha sonra kulüp televizyonuna konuşan başarılı futbolcu, transfer süreci için, "Çok aniden gelişti. Galatasaray'ın beni istediğini duyduğumda bu işin çabuk olmasını istedim. Çünkü çocuklum aşkım burası. Türkiye'nin en büyük takımı beni istedi. Menajerime de gitmek istediğimi ilettim. Böyle bir süreçti. Şimdi de oldu Allah'a şükür." dedi.
"Çocukluk aşkım dedin. Çocukluk aşkına transfer olmak nasıl bir duygu?" sorusuna cevap veren Ahmed Kutucu, "Çok farklı bir duygu, sabırsızlanıyorum taraftarımızın önünde oynamaya. İnşallah hayırlı ve güzel olur." sözlerini sarf etti.
"SABIRSIZLANIYORUM"
Sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyleyen Ahmed Kutucu, "Sabırsızlanıyorum taraftarımızın önünde oynamak için. Çok farklı bir duygu olacağını biliyorum. Çok heyecanlıyım. İnşallah bugün çabuk geçer. Çok sabırsızlanıyorum." diye konuştu.
Son olarak taraftara mesaj gönderen 24 yaşındaki futbolcu, "İnşallah istediği gibi olur taraftarların. İnşallah güzel bir süreç olur. İnşallah bu sezon şampiyonlukla bitiririz." açıklamasını yaptı.
TRANSFERİN ŞARTLARI
Galatasaray Kulübü, ikas Eyüpspor'dan milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Transferin maddi detaylarıyla ilgili bilgi verilen açıklamaya göre Eyüpspor Kulübüne 5 milyon 962 bin 500 avro bonservis bedeli ödenecek.
2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılan Ahmed ise bu sezonun ikinci yarısı için 20 milyon, 2025-2026 sezonu için 50 milyon, 2026-2027 sezonu için 60 milyon, 2027-2028 sezonu için ise 75 milyon lira kazanacak.
Geçen sezon sonunda Eyüpspor ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon 20 resmi müsabakada 9 kez fileleri havalandırarak dikkati çekti.