Haber Tarihi: 08 Şubat 2023 09:29 - Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023 09:29

Adana Maraş yolu açık mı? 8 Şubat Adana - Kahramanmaraş kapalı yollar

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yardımların depremin yaşandığı bölgelere ulaşmasında sıkıntı yaşanmaması sebebiyle kara yolları kapatıldı. Peki, Adana Maraş yolu açık mı? 8 Şubat Adana - Kahramanmaraş kapalı yollar

Adana Maraş yolu açık mı? 8 Şubat Adana - Kahramanmaraş kapalı yollar
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8 Şubat Adana - Kahramanmaraş kapalı yolları belli oldu. 7.7'lik deprem sonrası hangi yollar kapandı sorusunun cevabı merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7'lik depremin ardından halk  karayollarındaki son durumu araştırıyor. Yaşanan depremin ardından sadece yerleşim yerleri değil yollarda ikiye bölündü. Peki Adana Maraş yolu açık mı? 8 Şubat Adana - Kahramanmaraş kapalı yollar ile KGM 8 Şubat kapanan yollar listesi... .

Adana Maraş yolu açık mı?

 HATAY HAVALİMANI PİSTİ YARILDI
Hatay Havalimanı'nın pistinin de enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü. Pist kullanılamaz hale geldi.

HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada, "Hatay Havalimanı şu anda uçuşa kapalı. Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP-NURDAĞI KARAYOLU KAPALI MI?
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Gaziantep Valiliği sosyal medya hesabından "Gaziantep-Nurdağı devlet karayolu (Sakçagözü mevkisi) kaya düşmesi nedeniyle geçici süre trafiğe kapatılmıştır. Yolu temizleme çalışması başlamıştır." paylaşımında bulundu.

ŞANLIURFA ADIYAMAN YOLU

Şanlıurfa-Adıyaman yolunun 3. kilometresinde istinat duvarı çökmesi sebebiyle bir şerit ulaşıma kapandı.


KAYSERİ PINARBAŞI-GÖKSUN

Kayseri'deki Pınarbaşı-Göksun yolunda, yoğun kar yağışı ve olası trafik yoğunluğu dolayısıyla ağır taşıt trafiğine izin verilmiyor.

HAKKARİ-ŞIRNAK DEVLET YOLU

Hakkari-Şırnak Devlet yolu, 20. kilometresindeki çığ düşmesi, Konya-Aksaray Devlet yolu da Konya çıkışı-Eşmekaya ve Konya-Kadınhanı kesimlerinde kar yağışının yoğunlaşması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

SAKARYA-PAMUKOVA YOLU

Sakarya-Pamukova yolunun 24-25. kilometrelerinde demir yolu kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

ANKARA-KIRIKKALE ŞERİT DARALMASI

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım ay sonuna kadar ikişer şeritten kontrollü devam edecek.

7 ŞUBAT KGM YOL DURUMU SON DAKİKA

1 Sakarya-Pamukova yolunun 24-25.km.leri arasında Demiryolu Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır.

2 Muğla-Kale yolunun 33-36 km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

3 Beyşehir-Isparta yolunun 25-44.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

4 Ankara Çevre Otoyolu Ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılarak ulaşım 2'şer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

5 Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50.km.leri arasında Nizip ve Birecik Geçişlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

6 Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 2.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle Arhavi-Hopa istikameti trafiğe kapanmış olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

7 İnegöl-Domaniç-Tavşanlı yolunun 12.km.sinde (Domaniç Şehir Geçişi) menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

8 Kastamonu-Tosya yolunun 30-31.km.leri arasında Keçidere Köprüsünün yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

9 Refahiye -İliç yolunun 22-52.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

10 Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

TAG Otoyolu Osmaniye - Gaziantep Batı Kavşağı arası deprem sebebiyle otoyol gövdesinde oluşan hasardan dolayı ulaşıma kapatılmıştır. Trafik, D - 400 Devlet Yolu'na yönlendirilmiştir.

Karayazı - Göksu Yolu 0 - 26. km'ler arası ulaşıma kapatılmıştır.

Ahlat - Karahasan ve Malazgirt - Karahasan İl Yolları taşıt trafiğine kapatılmıştır.

Konya - Cihanbeyli Devlet Yolu tüm araçların geçişine kapatılmıştır.

Bitlis - Mutki İl Yolu 16 - 17 km'ler arası çığ düşmesi sonucu taşıt trafiğine kapatılmıştır.

Hakkari - Şırnak Devlet Yolu 20. km'si çığ düşmesi sonucu geçici olarak taşıt trafiğine kapatılmıştır.

Ulaş - Gürün Ayr. Kangal Devlet Yolu, Sivas -Kangal - Gürün Ayr. Devlet Yolu, Kangal - Alacahan - Hekimhan Devlet Yolu çekici ve TIR trafiğine kapatılmıştır.

KAR VE TİPİDEN DOLAYI KAPALI OLAN YOLLAR

MUĞLA-KALE-DENİZLİ

Şuhut-Sandıklı

Çay-Karaadilli-Dinar

Şuhut-Senirkent

Akören-Bozkır

Beyşehir-Cevizli Ayr.-Tarascı

Hüyük-Doğanbey

Balcılar-Başyayla

Taşkent-Sarıveliler Ayr.-Başyayla

Başyayla-Balcılar

Sarıveliler-Alanya

Karaman-Bucakkışla

Hadim-Beyreli

SERTAVUL-MUT (Tır ve çekici trafiğine kapalıdır)

Güzeloluk-Ayrancı

Mansurlu-Aktepe-Yahyalı

Taşkent-Alanya

Karaman-Kırobası-Güzeloluk

Ayr.-Yenibaşak

Genç-Yenisu

Karlıova Ayr.-Yedisu

Tufanbeyli-Ayvat-Tomarza

Tufanbeyli-Gebzeli-Develi

Göksun-Geben

Çiçekdağı-Akçakent yolu Yoğun kar ve tipiden dolayı araç trafiğine geçici olarak kapatılmıştır.

Pınarnaşı-Göksun-Kahramanmaraş yolu TIR trafiğine kapalıdır.

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