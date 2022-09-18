Abdullah Avcı'dan yeni sözleşme açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK karşılaşması öncesi yeni sözleşmesi için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan yeni sözleşme açıklaması
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18 Eylül 2022 16:31
Trabzonspor'la sözleşmesini 3 yıl daha uzatan Abdullah Avcı, geçen sezonki şampiyonluktan önce yeni sözleşme teklifi geldiğini söyledi.

Gaziantep FK karşılaşması öncesi konuşan deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı;

"Şampiyon olmadan önce de teklif etmişlerdi, bitsin ne zaman isterseniz demiştik. Gündemi değiştirmeyelim dedim. Onlar da layık gördüler. Herkese teşekkür ederim. Burada olmaktan mutluyum. Çok güzel gönül bağımız var. Çok güzel destekler görüyoruz. Daha iyisini yapmak için yola devam edeceğiz"

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