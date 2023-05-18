A101 18 Mayıs 2023 kataloğu: A101 aktüel ürünler 19 Mayıs 2023

18 Mayıs 2023 Salı A101 haftanın yıldızları yine yoğun ilgi gördü. Ayrıca A101 Ramazan özel hediye kartı ile ihtiyaç sahiplerine kolay ve güvenli alışveriş imkanı sunuyor. A101 hediye kartı, ister marketten hediye kartı olarak, ister SMS ile telefona yönlendirebileceğiniz sanal kod olarak alabilirsiniz. A101 aktüel 18 Mayıs 2023 kataloğu içerisinde ise; APEC 125 CC Benzinli Motosiklet dikkat çekiyor. Bu ürün A101 mağazalarında ve a101.com.tr A101 online satışta olacak. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu 18 Mayıs 2023!A101 haftanın yıldızları yine yoğun ilgi gördü. Ayrıca A101 Ramazan özel hediye kartı ile ihtiyaç sahiplerine kolay ve güvenli alışveriş imkanı sunuyor. A101 hediye kartı, ister marketten hediye kartı olarak, ister SMS ile telefona yönlendirebileceğiniz sanal kod olarak alabilirsiniz. A101 aktüel 17 Mayıs 2023 kataloğu içerisinde ise; APEC 125 CC Benzinli Motosiklet dikkat çekiyor. Bu ürün A101 mağazalarında ve a101.com.tr A101 online satışta olacak. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu 18 Mayıs 2023 Perşembe üçlü kurabiye şekillendirici, 12 lira fiyatı. 5li krem renkli banyo seti, toplam 160 lira. ahşap ayakkabılık, 260 lira. tek kişilik lastikli çarşaf ve bir adet yastık kılıfı, 110 lira fiyatı. A101 aktüel ürünler kataloğu 18 Mayıs 2023 yayımlandı. A101 katalog ürünleri her cuma satışa sunuluyor. Bim'in ürünleri alışveriş severler tarafından bu hafta da yoğun ilgi görüyor. Türkiye'nin en ekonomik market zincirlerinin başına gelen A101 market hafta içi ve hafta sonu kampanyaları duyuruldukları ilk andan başlangıç tarihine kadar tüketicilerin yoğun ilgisi ile karşılanıyor. A101 market hafta sonu ve hafta içi geçerli olacak olan 18 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Merakla beklenen yeni A101 aktüel kampanya kataloglarında kaçırılmayacak eşsiz fiyatlar var!Torku / Pınar / Yörükoğlu / Beşler Yarım Yağlı Yoğurt 2 Kg 49,90 TLPınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 106 TLPınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 106 TLTorku Dana Evlik Sucuk 300 gr 89,90 TLKomili Ayçiçek Yağı 5 Litre 137,50 TLÇokça Kahvaltılık Sos Çeşitleri 300 gr 19,50 TLHaribo Party Mix Yumuşak Şeker 130 gr 17 TLPatos Rolls Mısır Cipsi 109 gr 12,50 TLEzine Çiftliği Lor Peyniri 500 gr 33,90 TLMuratbey Lor Peyniri 500 gr 36,50 TLKemal Kükrer %100 Elma Sirkesi 500 ml 26,90 TLÜlker Pötibör Bisküvi Çeşitleri 175 gr 7,50 TLKekspır Dondurulmuş Çikolatalı Sufle 2x100 gr 22,50 TLBingo Toz Deterjan 5,5 Kg 115 TLBingo Oksijenli Çamaşır Suyu 750 ml 19,50 TLFinish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg 27,90 TLDerby Samurai 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 10'lu 54,90 TLPınar / Torku Yarım Yağlı Süt 4x1 Litre 69,50 TLPınar / Torku Yarım Yağlı Süt 4x1 Litre 69,50 TLSamba Tırtıklı Patates Cipsi 150 gr 12,50 TLVernel Çamaşır Yumuşatıcı 5 Litre 65,50 TLSilk&Blue Erkek Atlet 31,50 TLMolped Hijyenik Ped 7'li 15,75 TLMolped Hijyenik Ped 10'lu 15,75 TLDardanel Ton Balığı 2x170 gr 54,90 TL