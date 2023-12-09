9 Aralık dünya ne günü: Dünya Anti-Korupsiyon Günü

1905 - Fransız devrimci ve yazar Alexis de Tocqueville, ölümünün ardından Académie Française'a kabul edildi.

1960 - Kıbrıs Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti.



1965 - ABD'de Charlie Brown karakterinin ilk kez Peanuts çizgi romanında görünmesi.



1979 - ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında tam diplomatik ilişkiler kuruldu.



1990 - Lech Wałęsa, Polonya'nın devlet başkanlığına seçildi ve Polonya'nın ilk demokratik devlet başkanı oldu.



1992 - ABD'nin Minnesota eyaletinde, kongre seçimlerindeki yolsuzluk nedeniyle, oy sayım sürecine müdahale ettiği iddiasıyla FBI ajanı Joseph C. Sullivan'ın gözaltına alınması.



2006 - Gürcistan'da Rose Devrimi olarak adlandırılan olaylar sonucunda Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze istifa etti.







Aralık Ayının Önemli Günleri 2023



Aralık ayının önemli ve özel günleri



1 Aralık



Dünya AIDS Günü



Dünya Kırmızı Elma Yeme Günü



3 Aralık



Dünya Engelliler Günü



4 Aralık



Dünya Madenciler Günü



5 Aralık



Kadın Hakları Günü



Dünya Ninja Günü



Türk Kahvesi Günü



Dünya Toprak Günü



Dünya Mühendisler Günü



6 Aralık



Dünya Özür Dileme Günü



7 Aralık



Uluslararası Sivil Havacılık Günü



Mevlana Haftası (7-17 Aralık)



8 Aralık



Dünya Brownie Günü



10 Aralık



Dünya İnsan Hakları Günü



11 Aralık



Dünya Dağ Günü



12 Aralık



Yerli Malı Haftası (12 – 18 Aralık)



Mağazacılar Günü



13 Aralık



Dünya Keman Günü



14 Aralık



Dünya Maymunlar Günü



Ücretsiz Kargo Günü



15 Aralık



Dünya Çay Günü



21 Aralık



Kış Gündönümü (Kuzey Yarım Küre için) – En Uzun Gece



Dünya Kooperatifçilik Günü



18 Aralık



Uluslararası Göçmenler Günü



25 Aralık



Noel



Dünya Forma Günü



27 Aralık



Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü



31 Aralık



Yılbaşı



Kısa bir not: Unutulmaması gereken bir diğer önemli gün, kişisel olarak sizin veya sevdikleriniz için özel olan özel günlerdir. Doğum günleri, evlilik yıldönümleri gibi kişisel anılar ve etkinlikler de önemli günler olarak kabul edilir. Özel günleri not almak ve hatırlamak için kişisel bir takvim kullanmak faydalı olabilir.

Bu tarihsel olaylar, 9 Aralık'ı önemli kılan bazı etkinliklerdir. Ancak unutulmaması gereken birçok başka önemli olay ve doğum günleri de meydana gelmiştir.