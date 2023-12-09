Haber Tarihi: 09 Aralık 2023 16:11 - Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023 16:11

9 Aralık dünya ne günü: Dünya Anti-Korupsiyon Günü

9 Aralık'ta tarih boyunca birçok önemli olay meydana gelmiştir. İşte 9 Aralık tarihinde gerçekleşen bazı önemli olaylar:

9 Aralık dünya ne günü: Dünya Anti-Korupsiyon Günü
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  1. 1905 - Fransız devrimci ve yazar Alexis de Tocqueville, ölümünün ardından Académie Française'a kabul edildi.
  2. 1960 - Kıbrıs Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti.

  3. 1965 - ABD'de Charlie Brown karakterinin ilk kez Peanuts çizgi romanında görünmesi.

  4. 1979 - ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında tam diplomatik ilişkiler kuruldu.

  5. 1990 - Lech Wałęsa, Polonya'nın devlet başkanlığına seçildi ve Polonya'nın ilk demokratik devlet başkanı oldu.

  6. 1992 - ABD'nin Minnesota eyaletinde, kongre seçimlerindeki yolsuzluk nedeniyle, oy sayım sürecine müdahale ettiği iddiasıyla FBI ajanı Joseph C. Sullivan'ın gözaltına alınması.

  7. 2006 - Gürcistan'da Rose Devrimi olarak adlandırılan olaylar sonucunda Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze istifa etti.

Bu tarihsel olaylar, 9 Aralık'ı önemli kılan bazı etkinliklerdir. Ancak unutulmaması gereken birçok başka önemli olay ve doğum günleri de meydana gelmiştir.



Aralık Ayının Önemli Günleri 2023

Aralık ayının önemli ve özel günleri

1 Aralık

Dünya AIDS Günü

Dünya Kırmızı Elma Yeme Günü

3 Aralık

Dünya Engelliler Günü

4 Aralık

Dünya Madenciler Günü

5 Aralık

Kadın Hakları Günü

Dünya Ninja Günü

Türk Kahvesi Günü

Dünya Toprak Günü

Dünya Mühendisler Günü

6 Aralık

Dünya Özür Dileme Günü

7 Aralık

Uluslararası Sivil Havacılık Günü

Mevlana Haftası (7-17 Aralık)

8 Aralık

Dünya Brownie Günü

10 Aralık

Dünya İnsan Hakları Günü

11 Aralık

Dünya Dağ Günü

12 Aralık

Yerli Malı Haftası (12 – 18 Aralık)

Mağazacılar Günü

13 Aralık

Dünya Keman Günü

14 Aralık

Dünya Maymunlar Günü

Ücretsiz Kargo Günü

15 Aralık

Dünya Çay Günü

21 Aralık

Kış Gündönümü (Kuzey Yarım Küre için) – En Uzun Gece

Dünya Kooperatifçilik Günü

18 Aralık

Uluslararası Göçmenler Günü

25 Aralık

Noel

Dünya Forma Günü

27 Aralık

Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

31 Aralık

Yılbaşı

Kısa bir not: Unutulmaması gereken bir diğer önemli gün, kişisel olarak sizin veya sevdikleriniz için özel olan özel günlerdir. Doğum günleri, evlilik yıldönümleri gibi kişisel anılar ve etkinlikler de önemli günler olarak kabul edilir. Özel günleri not almak ve hatırlamak için kişisel bir takvim kullanmak faydalı olabilir.
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