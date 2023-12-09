9 Aralık dünya ne günü: Dünya Anti-Korupsiyon Günü

- 1905 - Fransız devrimci ve yazar Alexis de Tocqueville, ölümünün ardından Académie Française'a kabul edildi.
- 1960 - Kıbrıs Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti.
- 1965 - ABD'de Charlie Brown karakterinin ilk kez Peanuts çizgi romanında görünmesi.
- 1979 - ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında tam diplomatik ilişkiler kuruldu.
- 1990 - Lech Wałęsa, Polonya'nın devlet başkanlığına seçildi ve Polonya'nın ilk demokratik devlet başkanı oldu.
- 1992 - ABD'nin Minnesota eyaletinde, kongre seçimlerindeki yolsuzluk nedeniyle, oy sayım sürecine müdahale ettiği iddiasıyla FBI ajanı Joseph C. Sullivan'ın gözaltına alınması.
- 2006 - Gürcistan'da Rose Devrimi olarak adlandırılan olaylar sonucunda Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze istifa etti.
Bu tarihsel olaylar, 9 Aralık'ı önemli kılan bazı etkinliklerdir. Ancak unutulmaması gereken birçok başka önemli olay ve doğum günleri de meydana gelmiştir.
Aralık Ayının Önemli Günleri 2023
Aralık ayının önemli ve özel günleri
1 Aralık
Dünya AIDS Günü
Dünya Kırmızı Elma Yeme Günü
3 Aralık
Dünya Engelliler Günü
4 Aralık
Dünya Madenciler Günü
5 Aralık
Kadın Hakları Günü
Dünya Ninja Günü
Türk Kahvesi Günü
Dünya Toprak Günü
Dünya Mühendisler Günü
6 Aralık
Dünya Özür Dileme Günü
7 Aralık
Uluslararası Sivil Havacılık Günü
Mevlana Haftası (7-17 Aralık)
8 Aralık
Dünya Brownie Günü
10 Aralık
Dünya İnsan Hakları Günü
11 Aralık
Dünya Dağ Günü
12 Aralık
Yerli Malı Haftası (12 – 18 Aralık)
Mağazacılar Günü
13 Aralık
Dünya Keman Günü
14 Aralık
Dünya Maymunlar Günü
Ücretsiz Kargo Günü
15 Aralık
Dünya Çay Günü
21 Aralık
Kış Gündönümü (Kuzey Yarım Küre için) – En Uzun Gece
Dünya Kooperatifçilik Günü
18 Aralık
Uluslararası Göçmenler Günü
25 Aralık
Noel
Dünya Forma Günü
27 Aralık
Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
31 Aralık
Yılbaşı
Kısa bir not: Unutulmaması gereken bir diğer önemli gün, kişisel olarak sizin veya sevdikleriniz için özel olan özel günlerdir. Doğum günleri, evlilik yıldönümleri gibi kişisel anılar ve etkinlikler de önemli günler olarak kabul edilir. Özel günleri not almak ve hatırlamak için kişisel bir takvim kullanmak faydalı olabilir.
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