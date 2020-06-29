400 ürüne ek vergi, hangi ürünlere ek vergi geldi

400 ürüne en vergi getirilmesi üzerine yapılan araştırmalar ile insanlar meraklarını gidermeye çalışıyor. Gümrükte paraların saılm Resmi gazetede yayımlanan karara göre 400 ithal ürün için ilave gümrük vergisi yani 400 üründe ek gümrük vergisi uygulanacağı açıklandı. Bunun anlamı gümrükten geçen bazı ürünlere daha fazla vergi ekleneği anlamını taşıyor. Ek gümrük vergisi ilave gümrük vergisi hakkında detaylı araştırma yapılırken konuyla ilgili detaylarda ek gümrük vergisi konusu net bir şekilde yardımcı olacak bilgilerle karşınızda...

29 Haziran 2020 07:35
400 ürüne ek vergi, hangi ürünlere ek vergi geldi
Ek vergi kararı 400 ürüne getirildi ve vatandaşlar hangi ürünlere getirildiğinin araştırmasını yapıyor. Ek vergi getirilen tüm ürünlerin 400 olacak şekilde resmi gazetede yayınlanmasının ardından vatandaşlarımız 400 adet ürünün hangisi olduğunu merak ediyor. İthalatta 400'ün üzerinde eşya için eylül sonuna kadar değişen oranlarda yüzde 20'ye kadar ilave gümrük vergisi uygulanacak. Konuya ilişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve yerli sanayinin artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla sanayi sektörü kuruluşları ve firmalardan gelen talepler de dikkate alınarak bazı ithal ürünlerde ek gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi.

HANGİ ÜRÜNLERE EK VERGİ GELDİ? 400 ÜRÜNE EK VERGİ

400 ÜRÜNE EK GÜMRÜK VERGİSİ 

Buna göre, tekstil, döküm ve kaynak makineleri, takım tezgahları, presler, tarım ve hasat makineleri, pompalar, gemi vinçleri, römorklar, kord bezi, sitrik asit, camlar, ateş tuğlaları, emniyet kemerleri, yapışkanlar, termostat, tartı alet ve cihazları, peruklar, kar küreyiciler, fırınlar, davlumbazlar, demir çelikten eşya, kablolar, kıymetli süs eşyası ile bazı muhtelif ürünleri kapsayan 400'ün üzerinde ürün için 30 Eylül'e kadar geçici olarak ürün bazında değişen oranlarda yüzde 20'ye kadar, bu tarihten sonra ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak.

HANGİ ÜRÜNLERE EK GÜMRÜK VERGİSİ, İLAVE EK VERGİ GETİRİLEN ÜRÜNLER

Ticaret Bakanlığı, kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğleri çıkarabilecek, özel ve zorunlu durumları inceleyerek sonuçlandırabilecek.

Öte yandan yayımlanan diğer bir ithalat rejimi kararında yapılan değişiklikle, güneş panellerinde kullanılması kaydıyla ithal edilecek yansıtıcı filmlerde gümrük vergisi oranının yüzde 10 olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Ayrıca, plastik kart ve akıllı kart üretiminde kullanılmak üzere ithal edilecek plastik plakalar için de gümrük vergisi yüzde 10 olarak belirlendi. Bu kararlar da 30 Eylül'e kadar geçerli olacak.



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