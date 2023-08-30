Haber Tarihi: 30 Ağustos 2023 13:04 - Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 13:04

30 Ağustos (bugün) sağlık ocakları, hastaneler açık mı 2023 | 30 Ağustos'ta hastane ve sağlık ocağı kapalı mı, çalışıyor mu?

30 Ağustos (bugün) sağlık ocakları, hastaneler açık mı 2023 | 30 Ağustos'ta hastane ve sağlık ocağı kapalı mı, çalışıyor mu sorusu, sağlık sorunları nedeniyle tedavi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş, bölgelerinde hizmet veren hastaneler, eczaneler ve sağlık ocağı hakkında çalışıp çalışmadığı hakkında bilgi edinmek istedi. Peki, 30 Ağustos 2023 sağlık ocağı, eczaneler ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler

30 Ağustos (bugün) sağlık ocakları, hastaneler açık mı 2023 | 30 Ağustos'ta hastane ve sağlık ocağı kapalı mı, çalışıyor mu?
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30 Ağustos (bugün) sağlık ocakları, hastaneler açık mı 2023 | 30 Ağustos'ta hastane ve sağlık ocağı kapalı mı, çalışıyor mu sorusu, sağlık problemleri nedeniyle bu kurumlarda işi olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Kurban Bayramı'nda nedeniyle ülke genelinde tatil ilan edilen kurumlar arasında hastaneler, sağlık ocağı ve eczanelerin olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili detaylı bilgi elde etmek istedi. Peki, K30 Ağustos 2023 eczaneler, sağlık ocağı ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, detaylı bilgiler
30 AĞUSTOS SAĞLIK OCAĞI, HASTANELER, ECZANELER AÇIK MI?

30 Ağustos tarihinde valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ve diğer kamu kurumları tüm gün kapalı olacak. Sağlık hizmeti veren aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri 7-24 hizmet vermeye devam edecek.

İlaç vb. temin etmek isteyenler ise nöbetçi eczanelerden yararlanabilecek.

30 AĞUSTOS POLİKLİNİKLER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olmasından dolayı kapalı olacak.

30 AĞUSTOS SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olmasından dolayı Sağlık Ocakları kapalı olacak.

30 AĞUSTOS'TA ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczaneler kapalı olacak. Nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

30 AĞUSTOS'TA DİŞÇİLER AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos'ta devlet hastanelerindeki diş bölümleri kapalı olacak. Özel diş hastanelerinden bazıları ise açık olacak.


29 AĞUSTOS SALI GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos Salı gününe kısa bir zaman kaldı. Ancak 29 Ağustos Salı günü tatil olmayacak. Eczaneler, noterler, bankalar, sağlık ocakları ve tüm kamu kurumları normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

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