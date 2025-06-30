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28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası başladı

BGM'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 6 ülkenin 20 yaş altı takımıyla mücadele ettiği 28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nın ilk gününde 2 maç oynandı

calendar 30 Haziran 2025 22:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası başladı
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28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) ev sahipliğinde düzenlenen ve katılımcı 6 ülkenin 20 yaş altı takımıyla mücadele ettiği organizasyonun ilk gününde iki maç oynandı.

Türkiye, Karadağ'ı 106-80 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Millilerde Salih Altuntaş 20, Emre Melih Tunca 15 sayı kaydetti.

Diğer müsabakada ise Avusturya, Slovenya'yı 81-78 mağlup etti.

Turnuvada 1 Temmuz Salı günü saat 16.00'da Slovenya-Büyük Britanya ve 19.00'da Türkiye-Hırvatistan maçları yapılacak.


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