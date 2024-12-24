Haber Tarihi: 24 Aralık 2024 16:58 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 16:58

25 Aralık: Yarın (Çarşamba) günü okullar tatil mi?

Kar yağışının etkisi altında kalan birçok ilde öğrenciler ve veliler, 'Yarın okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen sarı kodlu uyarılar, tatil beklentilerini artırıyor. Hangi illerde eğitime ara verileceği ise yapılacak resmi açıklamalarla netleşecek.

25 Aralık: Yarın (Çarşamba) günü okullar tatil mi?
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25 Aralık Çarşamba günü için hava durumu raporları ve Meteoroloji'nin 'sarı' kodlu uyarıları, bazı illerde okulların tatil edilme ihtimalini gündeme getirdi. Özellikle yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde veliler ve öğrenciler, tatil haberlerini yakından takip ediyor. İl valiliklerinden yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Yarın okullar tatil mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

25 Aralık Çarşamba hangi illerde okullar tatil olacak henüz valilik tarafından açıklanmadı. Meteorolijik veriler doğrultusunda kar yağışı beklenen iller için son dakika uyarıları yakından takip ediliyor.

METEOROLOJİ UYARDI O İLLERE 'SARI' KODLU UYARI!

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkat!

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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