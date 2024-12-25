2025 emekli maaşı ne kadar olacak, düşecek mi?

Yeni yılda (2025) emekli maaşı düşecek mi? SSK, Bağkur emekli maaşı zam hesaplamaları yoğunluk kazanırken, yeni yılda oluşacak aylık farkı da merak ediliyor. Emeklilik prim gün sayısı, yaş ve diğer şartları karşılayanlar emeklilik için dilekçelerini SGK'ya iletecek. Ancak 2024 yılı ve 2025 yılı emekli maaşlarında tutar farkı oluşacak. 'Ne kadar emekli maaşı alırım' sorusunun yanıtı da bu açıdan merak ediliyor. Peki yılbaşından sonra SSK, BAĞKUR emekli maaşı düşecek mi, 2024-2025 maaş farkı ne kadar olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

2025 yılında emekli olacaklar ile 2024 yılında emekli olanların SGK aylık tutarında farklılıklar oluşacak. SSK, Bağkur aylığı farkı, 4A, 4B maaş hesaplama işlemlerinde kullanılan formül sebebiyle ortaya çıkıyor.

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, geçtiğimiz haftalarda köşesinde 2025-2025 emekli maaşı farkı konusuna değindi. İşte ayrıntılar:

"Okuyuculara bir yazı borcum var. Nitekim yılsonu yaklaştıkça da okuyucular bu sözümü hatırlatıyor. 2024 yılında emeklilik dilekçesi vermenin, 2025'e göre maaş açısından daha avantajlı olacağı yönündeki önceki yazımda; sene sonuna doğru durumun daha da netleşeceğini, o zaman konuya yeniden değineceğimi yazmıştım. Yine aynı yazımda, maaş farkının önüne geçmek için kamunun yılsonuna kadar bir düzenleme yapma ihtimali olduğunu da belirtmiştim. Aradan geçen zaman içinde kimileri emekli oldu, kimileri ise halen tereddütte. Özellikle son haftalarda da okuyuculardan bu konuda gelen sorular arttı.

Bu aradan geçen bir iki ayda ne değişti? Birincisi, artık kamunun, maaş farkının önüne geçecek bir düzenleme yapmayacağı netleşti. İkincisi, birkaç ay öncesinde maaş hesaplamaları yüzde 38'lik enflasyona göre yapılıyordu, şimdi bu değişti, yılsonu enflasyon tahmini yüzde 42 ila 45'lerde. Bu durum 2024 emekli olmakla, 2025'e ertelemek arasında maaş hesabından bir fark yaratacak mı? Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim, çok büyük bir fark yaratmayacak. Şöyle anlatayım;

2024 yılında emekli olacakların maaş hesabı, 2023 yılındaki yüzde 4.5'lik gelişme hızı ve yine 2023 yılındaki yüzde 64.77'lik TÜFE'ye göre yapılacak. Buna göre de güncelleme katsayısı 1.6612 olarak uygulanacak. 2024 yılının Ocak ayında emeklilere yüzde 49.25, Temmuz ayında da yüzde 24.73 oranında zam yapılmış ve 2024'ün tamamında emekliler kümülatif olarak yüzde 86.16 zam almıştı. 2024'ün sonuna kadar emekli olacakların maaş hesabına bu yüzde 86.16'lık zam da eklenecek. Tüm bunlar üst üste eklendiğinde, bu yılsonuna kadar emekli olacakların emekli maaşı yüksek olacak.

Bir de 2025'te emekli olacakların durumuna bakalım. Daha doğrusu 2024 sonuna kadar emekli olmayıp da 2025 yılına bırakanların maaş hesabı nasıl olacak? 2025 yılında emekli olacaklar, 2024 yılındaki yüzde 86.16'lık emekli maaş zamlarından yararlanamayacak. İkincisi, tahminlere göre gelişme hızı 2024 yılında yüzde 4 olacak. Enflasyon tahminleri ise yüzde 42 ila 45 arasında değişiyor. Açıklanan kasım ayı enflasyonu yüzde 47.09'a gerilemişti. Tahminlere göre de yılsonu enflasyonu yüzde 45'lerde olacak. 2025 yılına yönelik güncelleme katsayısının ise 1.4620 olması bekleniyor. Bu hesaptan devam edecek olursak; 2025 Ocak ayında emekli zam artışının yüzde 16'larda olacağı ve 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacaklar arasında maaş farkının yüzde 30'larda olacağı tahminini yürütebiliriz.

Birkaç ay öncesinde ise durum biraz daha farklıydı. Enflasyon hedefi yüzde 38'lerdeydi ve güncelleme katsayısı 1.366 ila 1.392 arasındaydı. Bu durumda da 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacaklar arasında maaş farkı yüzde 37'lere kadar çıkıyordu. Şimdi ise aradaki fark yüzde 30'lara kadar düşmüş durumda.

Bu durumda tahmini maaş ne olur; diye soracak olursanız? TÜRK-İŞ'in hazırladığı rapora göre, 1990-2024 yılları arasında toplam 12.600 gün prim ödeyen bir çalışan 2024 sonuna kadar emekli olursa 51 bin lira alacakken, emekliliğini 2025 yılına ertelerse alacağı maaş tahmini 40 bin lira oluyor. Emekli olmayıp çalışmaya devam edilirse ve primler yüksekten yatıyorsa emekli maaşınız her yıl ortalama yüzde 2 artıyor. 2024 yılında emekli olmayıp 2025 yılına ertelenirse aradaki maaş farkı 5-6 yıl sonra kapanıyor.

Özün sözü, 2024 yılı sonuna kadar, kamu işçileri için de 14 Ocak 2025 tarihine kadar emekli olmak avantajlı. Tabi bu bahsettiğim işçi statüsünde çalışanlar için geçerli, bu hesaplamalar memurları kapsamıyor."