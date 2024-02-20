Haber Tarihi: 20 Şubat 2024 17:31 - Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 17:31

2024 TYT-AYT ve YDT başvurusu ne zaman bitecek?

Üniversiteye giriş kapsamında çok sayıda adayın katılacağı 2024 YKS'nin başvuruları, ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. Başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre YKS başvuru ücretini yatıran adaylar, başvuru işlemlerini online tamamlayacak. YKS başvuruları devam ederken son başvuru gününü kaçırmak istemeyen adaylar, YKS başvurularının sona ereceği tarihi sorguluyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitiyor? Üniversite sınavı başvurusu ne zaman son?

2024 TYT-AYT ve YDT başvurusu ne zaman bitecek?
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YKS başvuruları için son tarih, üniversite sınavına katılacak olan adayların gündeminde yer alıyor. Sınav hazırlıklarına devam eden üniversite adayları bir yandan da YKS başvurularının son gününü araştırıyor. İşte, 2024 YKS son başvuru tarihi...

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

YKS başvuruları 26 Şubat'a kadar yapılacak.

Sınava başvurmak isteyen adaylar, kılavuz ile aday başvuru formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

Ortaöğretim bilgisi MEB e-okul sistemine dahil olmayan adaylardan ÖSYM arşivinde de ortaöğretim bilgisi bulunmayan veya sistemdeki ortaöğretim bilgisinde değişiklik ya da düzeltme olan adaylar, 2024-YKS başvurularını, sınava başvuru süresi içinde bir başvuru merkezinden yapacak ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabilecek.

2024 YKS OTURUM TARİHLERİ

YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), sonrasında 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

KİMLER YKS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

"2024-YKS'ye 2023-2024 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının son sınıfında okumakta olan öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar, ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar sınava başvurabilecek.

ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılan programlar ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS'ye girme zorunluluğu bulunuyor.

TÜBİTAK'ın katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya alanlar ile Uluslararası ISEF Proje Yarışması ve AB Genç Bilim Adamları Yarışmasına katılarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alan adaylar, isterlerse kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına (burslu ve indirimli programlar hariç) sınavsız olarak kontenjan dışında ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinden bu adayların YKS'ye girme zorunluluğu yer almıyor ancak bu durumdaki adayların başvuru süresi içinde 2024-YKS başvurularını tamamlamış olmaları zorunluluğu bulunuyor."

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