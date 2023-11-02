2024 Resmi Tatiller Takvimi: Resmi tatiller kaç gün, ne zaman

Tatil Günün İsmi Tarih Süre Gün Yılbaşı 1 Ocak 1 Gün Pazar Ramazan Bayramı *20 Nisan - 23Nisan 3.5 Gün Perşembe - Pazar 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 1 Gün Pazar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 1 Gün Pazartesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 1 Gün Cuma Kurban Bayramı *27 Haziran - 1 Temmuz 4.5 Gün Salı - Cumartesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz 1 Gün Cumartesi 30 Ağustos Zafer Bayramı 130 Agustos 1 Gün Çarşamba 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 1 Gün Pazar

Çalışan vatandaşlar için dinlenme imkanı sağlayan resmi tatiller 2024 merak ediliyor. 2023 yılının Kasım ayının son günlerine sayılı günler kala yeni yılın resmi ve dini tatillerini sizler için araştırdık. İşte 2024 resmi tatil günleri...2024 yılının başlangıcı yıl başı ile yeni bir yıla başlıyoruz demektir. Yeni yılın ilk günü 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor.On bir ayın sultanı Ramazan ayı ne zaman gireceği merak konusu. 2024 Ramazan ayı için oruca 11 Mart tarihinde kalkılacak. Takvimler 9 Nisan tarihini gösterdiğinde Ramazan Bayramı Arefesi oluyor. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayram, 2024 resmi tatilleri arasında yer alıyor ve 23 Nisan gün olarak Salı gününe denk geliyor.İşçi sınıfının haklı mücadelesi ile kazanmış olduğu, Emek ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs ise Çarşamba günü oluyor. Bugün de resmi tatil sayılıyor.Mayıs ayının diğer bir resmi tatil günü ise Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olan 19 Mayıs, Pazar gününe denk geliyor.2024 Kurban Bayramı ne zaman, bayram hangi güne denk geliyor?2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar gününe denk gelecek. 15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde olacak.15 Temmuz tarihine gelindiği zaman ise Demokrasi ve Birlik Günü yine resmi tatil. Pazartesi gününe denk gelen 15 Temmuz tarihinde çalışanlar için 1 günlük resmi tatil sunulacak.30 Ağustos Zafer Bayramı, Cuma gününe denk geliyor. Bu tatilde yine çalışanlar için resmi olarak 1 günlük tatil veriliyor.2024 yılının son resmi tatili 29 Ekim, Salı gününe denk geliyor. 29 Ekim resmi tatil 1,5 gün olarak belirlenmiş durumda.