Haber Tarihi: 02 Kasım 2023 14:00 - Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023 14:00

2024 Resmi Tatiller Takvimi: Resmi tatiller kaç gün, ne zaman

2024 resmi tatil günleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2023 senesinin son aylarını yaşarken vatandaşlar '2024 yılında kaç gün tatil yapacağız?' Sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren 2024 resmi ve dini tatil günleri takvimi yayımlandı. İşte 2024 Resmi tatiller takvimi

2024 Resmi Tatiller Takvimi: Resmi tatiller kaç gün, ne zaman
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Çalışan vatandaşlar için dinlenme imkanı sağlayan resmi tatiller 2024 merak ediliyor. 2023 yılının Kasım ayının son günlerine sayılı günler kala yeni yılın resmi ve dini tatillerini sizler için araştırdık. İşte 2024 resmi tatil günleri...
2024 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ



Tatil Günün İsmi
TarihSüreGün
Yılbaşı
 1 Ocak 1 Gün Pazar
Ramazan Bayramı
 *20 Nisan - 23Nisan 3.5 Gün Perşembe - Pazar
23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
 23 Nisan 1 Gün Pazar
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
 1 Mayıs 1 Gün Pazartesi
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
 19 Mayıs 1 Gün Cuma
Kurban Bayramı
 *27 Haziran - 1 Temmuz 4.5 Gün Salı - Cumartesi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
 15 Temmuz 1 Gün Cumartesi
30 Ağustos Zafer Bayramı
 130 Agustos 1 Gün Çarşamba
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
 29 Ekim 1 Gün Pazar
2024 YILI RESMİ VE DİNİ TATİL GÜNLERİ


2024 yılbaşı hangi güne denk geliyor?

2024 yılının başlangıcı yıl başı ile yeni bir yıla başlıyoruz demektir. Yeni yılın ilk günü 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor.

2024 Ramazan ne zaman?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı ne zaman gireceği merak konusu. 2024 Ramazan ayı için oruca 11 Mart tarihinde kalkılacak. Takvimler 9 Nisan tarihini gösterdiğinde Ramazan Bayramı Arefesi oluyor. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek.

2024 23 Nisan hangi güne denk geliyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayram, 2024 resmi tatilleri arasında yer alıyor ve 23 Nisan gün olarak Salı gününe denk geliyor.

1 Mayıs 2024 hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs hafta içi mi?

İşçi sınıfının haklı mücadelesi ile kazanmış olduğu, Emek ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs ise Çarşamba günü oluyor. Bugün de resmi tatil sayılıyor.

19 Mayıs hangi güne denk geliyor?

Mayıs ayının diğer bir resmi tatil günü ise Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olan 19 Mayıs, Pazar gününe denk geliyor.


2024 Kurban Bayramı ne zaman, bayram hangi güne denk geliyor?
2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar gününe denk gelecek. 15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde olacak.

15 Temmuz hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz tarihine gelindiği zaman ise Demokrasi ve Birlik Günü yine resmi tatil. Pazartesi gününe denk gelen 15 Temmuz tarihinde çalışanlar için 1 günlük resmi tatil sunulacak.

30 Ağustos hangi gün? 30 Ağustos hafta içi mi hafta sonu mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Cuma gününe denk geliyor. Bu tatilde yine çalışanlar için resmi olarak 1 günlük tatil veriliyor.

29 Ekim hangi gün? 30 Ağustos hafta içi mi hafta sonu mu?

2024 yılının son resmi tatili 29 Ekim, Salı gününe denk geliyor. 29 Ekim resmi tatil 1,5 gün olarak belirlenmiş durumda.

 

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