Haber Tarihi: 19 Nisan 2024 16:50 - Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024 16:50

2024 KPSS Ortaöğretim ne zaman? Lise KPSS başvurusu

Kamuya bağlı kurumlarda devlet memuru olarak istihdam edilme hayali kuran yüz binlerce ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşın başvuru yapacağı 2024 KPSS oturumu için araştırmalar hız kazandı. Yeni yılın başlaması ile memur adayları sınav takvimlerine yönelik bilgi almak istiyor. Peki, KPSS Ortaöğrenim sınavı ne zaman yapılacak? 2024 KPSS başvuruları ne zaman?

2024 KPSS Ortaöğretim ne zaman? Lise KPSS başvurusu
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2024 KPSS oturumlarına dair araştırmalar yeni yılla beraber yoğunlaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) düzenleyeceği sınav için başvurularını yapmak isteyen memur adayları, sınavın yapılacağı tarihe ve başvuru sürecine odaklanmış durumda. İşte, 2024 Ortaöğrenim başvuru ve sınav takvimi...

2024 KPSS sınav tarihleri

Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.
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