Haber Tarihi: 16 Ekim 2024 10:08 - Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 10:08

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı sonuçları açıklandı (ÖSYM DHBT sınav sonucu sorgulama)

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar, DHBT sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı sonuçları açıklandı (ÖSYM DHBT sınav sonucu sorgulama)
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KPSS DHBT sınavı 22 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Adaylar şimdi sınav sonuçlarını öğrenmek istiyor. ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranından adaylar bilgilerini girerek sonuçlarını öğrenebilecekler. Peki KPSS DHBT SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? ÖSYM AİS KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranına dair detaylı bilgiler...

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları daha açıklanmadı.

ÖSYM takvimine göre KPSS DHBT sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

DHBT SONUÇ SORGULAMA EKRANI
2024 KPSS DHBT sonuçları ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr platformu üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifrelerini girerek sonuçlarını öğrenebilecekler.
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