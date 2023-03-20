2023 öğretmen atamaları branş dağılımı: 45 bin öğretmen atamaları branş dağılımı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 1 Eylül'de yapılacak öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımını ve kontenjan sayılarını açıkladı. Böylece, milyonlarca gencin hayalini kurduğu atamaların ne zaman yapılacağı belli olurken; taban puanlar da paylaşıldı. Atama bekleyen adaylar, MEB tarafından yayımlanan atama kılavuzunun detaylarını araştırmaya başladı. İşte 45 bin öğretmen ataması hakkında merak edilen detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız" dedi.
2023 ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?
Öğretmen atamaların 45 bin kişilik kadrodan hangi alana kaç alım yapılacağı henüz açıklanmadı. Ancak ilanın yayınlanmasının hemen ardından tarih ve branş dağılımı bilgilerinin de netleşmesi bekleniyor. Aynı şekilde ilanda adaylarda aranan başvuru şartları da duyurulacak. 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından öğretmen atamasına ilişkin bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "45 bin yeni öğretmen atama
kararı; ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." dedi. MEB BAKANI ÖZER 45 BİN ÖĞRETMESİNE DAİR AÇIKLAMALARDA BULUNDU!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı bir televizyon programında Eylül ayında gerçekleşecek öğretmen atamalarına dair şu bilgileri paylaştı:
"Son 20 yılda öğretmen sayımızda çok ciddi bir artış oldu. Başarıdaki ana etkenlerden biri bu." diyen Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, öğretmenlerin sisteme kazandırılması için çok büyük fedakarlıklar yaptı. 1,2 milyon öğretmen olan bir eğitim sistemimiz var. Yaklaşık yüzde 75'i son 19 yılda atandı. 500 bin öğretmen varken bunların yüzde 40'ı kadındı. Şimdi 1,2 milyon öğretmenin yüzde 59'u kadın.
Atamalarda en büyük ağırlığı okul öncesine vereceğiz, orada seferberlik başlattık. 3 bin yeni anaokulu süreci devam ediyor. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.
İstanbul'un öğrenci sayısı en fazla il olması bakımından, buradaki okul yatırımlarına ve öğretmen atamalarına ayrıca önem verdiklerini belirten Özer, "Son iki atamada 10 bin öğretmeni İstanbul'a verdik. Bu atamada da yüzde 50'sini İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'un çok daha güçlü olmasını istiyoruz. Okul öncesinde de ağırlığı İstanbul'a veriyoruz. 3 bin yeni anaokulunun 1000 tanesini İstanbul'a vereceğiz."
Bakan Özer, 1 Eylül'de Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenecek törende, atamaların yapılacağını ifade etti ve tüm öğretmen adaylarına başarılar diledi. EYLÜL AYINDA YAPILACAK 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN SAYISI BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişime açıldı. İşte atama yapılacak branşlar ve kontenjan sayıları...