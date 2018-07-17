2018 yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? Tatilin son günü yaklaşıyor…

Okullar ne zaman açılacak? Öğrenciler ve veliler 2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar'ın hangi tarihte açılacağı konusunu merakla araştırıyor. 'Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı?' gibi sorulara yanıt arayan öğrenciler bu sorularla ilgili Google üzerinde aramalarda bulunuyorlar. İşte detaylar...

17 Temmuz 2018 17:05
2018 yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? Tatilin son günü yaklaşıyor…
Binlerce öğrencinin, öğretmenin ve velinin merakla beklediği tarih yaklaşıyor. Okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim dönemi ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre önemli tarihler belirlendi, işte ayrıntılar…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yaz tatili devam ediyor. Öğrenciler bir yandan okullar ne zaman açıklacak merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, resmi bir açıklama ile öğrencilerin bu merakını giderdi.

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek.

Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ERKEN BAŞLIYOR

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak."

Kaynak: Sözcü

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