Haber Tarihi: 17 Mayıs 2023 11:13 - Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2023 11:13

2 tur ne zaman, seçime kaç gün kaldı 2023: 28 Mayıs'a kaç gün kaldı?

Seçime kaç gün kaldı 2023: 28 Mayıs'a kaç gün kaldı? Geri sayım başladı.. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, seçime kaç gün kaldı? 2023 geri sayım seçime kaç ay, gün kaldı?

2 tur ne zaman, seçime kaç gün kaldı 2023: 28 Mayıs'a kaç gün kaldı?
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YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu. YSK Başkanı Ahmet Yener, 'Şu anda veri girişi devam ediyor. Seçimin 2. turu 28 Mayıs'ta.' dedi. 

SEÇİME KAÇ GÜN KALDI? 2023 GERİ SAYIM 

Seçime 13 gün kaldı. 

YSK tarafından hazırlanan seçim takvimiyle birlikte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu.

Buna göre; Seçimler, 28 Mayıs 2023'te yapılacak.  

YSK Başkanı Yener'in açıklamaları şöyle:

14 Mayıs 2023 tarihinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri tüm yurtta sorunsuz gerçekleşmiştir. Bu seçim sürecinde zorlu bir çalışma dönemi gerçekleştiren arkadaşlarıma ve kurum personeline teşekkür ediyorum.

Bu süreçte olgunlukla sonuçları bekleyen Türk milletine teşekkür ediyoruz.

Saat 15:15 itibarıyla yurt içi sandık %100 oranında açılmış olup yurt içi yüzde 84,92 olarak gerçekleşti. Yurt dışında ise %52,60 oranında bir katılım gerçekleşti. Yurt dışında 35 bin 875 bin oy. Kesin olmayan sonuçlara göre yurt içi yüzde 49,62, Kılıçdaroğlu 44,89 Oğan, %5.17, İnce'nin %0.44 oy aldığı görülmüştür.

28 Mayıs Pazar günü 2. tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir.


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Ülkemizde ilk defa gerçekleşecek 2. tur hakkın kısa bilgi vermek istiyorum. Geçici aday listesinin ilan edilmesinden sonra geçici aday ikamesine ilişkin sürecin belirlenmesine, son 2'ye kalan adaylardan herhangisinin adaylıktan çekilmesi halinde yerine bir sonraki adayın... Oy pusulaları sıralamada herhangi bir değişiklik olmayacak. Sıralamadaki adayın çekilmesi halinde diğer adayın bulunması şeklinde yer almaktadır. Sayın Erdoğan 1. sırada, sayın Kılıçdaroğlu 2.sırada yer alacak. Propaganda süreci başlamış bulunmaktadır.

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